Haus in Görlitz eingestürzt

Kurz nach einem Hauseinsturz in Görlitz ist die Lage noch völlig unübersichtlich. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Görlitz (dpa) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist in Görlitz ein Haus eingestürzt. Bislang sei unklar, ob Menschen verletzt oder gestorben seien, sagte eine Polizeisprecherin. Derzeit werde vor Ort weiträumig evakuiert und abgesperrt. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort.

Das Haus stürzte den Angaben nach in der James-von-Moltke-Straße unweit des Görlitzer Bahnhofs ein. Erst, wenn der Bereich sicher sei, könne damit begonnen werden, nach möglichen Verletzten oder Toten zu suchen. Weitere Angaben konnte die Sprecherin vorerst nicht machen.