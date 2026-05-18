Haus in Görlitz eingestürzt

Nach einem Hauseinsturz in Sachsen ist die Lage vor Ort auch nach mehreren Stunden weiter unklar. An der Unfallstelle vermisst ein Mann seine Frau. Wie weiter vorgegangen wird.

Görlitz (dpa) - Nach dem Einsturz eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz sind an der Unfallstelle nun Spürhunde im Einsatz. Noch immer ist unklar, ob sich unter den Trümmern möglicherweise verschüttete Menschen befinden. Möglicherweise habe es in dem Haus eine Gasexplosion gegeben, schrieb die Polizei auf X.

Wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, kletterte einer der Spürhunde auf die Trümmer. Zuvor standen Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks vor dem eingestürzten Gebäude und riefen: «Hier ist das THW, können Sie uns hören?». Am Einsturzort hielt sich zu der Zeit auch ein Mann auf, der seine Frau in dem eingestürzten Haus vermutete. Einsatzkräfte hatten zuvor damit begonnen, erste Trümmerteile wegzuräumen.

In dem eingestürzten Haus in der James-von-Moltke-Straße unweit des Görlitzer Bahnhofs befanden sich nach Angaben der Polizei Miet- und Ferienwohnungen. Es war zunächst unklar, wie viele Menschen sich dort aufhielten und ob es Verletzte oder Tote gibt. Auch konnte nicht geklärt werden, warum das Mehrfamilienhaus einstürzte.

Bereich wurde evakuiert und abgesperrt

Das Haus stand in einer Straße unweit des Bahnhofs von Görlitz. Foto: thomas baier/dpa

Eine Polizistin sagte, Zeugen hätten von einer Explosion gesprochen und Gasgeruch wahrgenommen. «Das können wir alles so noch nicht verifizieren, wir müssen aber eine mögliche Gefährdung dadurch erst einmal ausschließen», erklärte sie weiter. Weitere Angaben zu dem Einsturz waren am Abend nicht von der Polizei zu bekommen.

Nach Angaben des Ordnungsamtes handelt es sich bei dem Haus um ein Gebäude der Wohnungsbaugesellschaft KommWohnen, die ein Tochterunternehmen der Stadt Görlitz ist. Der Bereich um das Haus war weiträumig evakuiert und abgesperrt worden.

Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands, sie liegt in der sächsischen Oberlausitz direkt an der Neiße und hat 57.000 Einwohner. Seit 1998 bildet Görlitz zusammen mit der östlich gelegenen polnischen Nachbarstadt Zgorzelec eine grenzüberschreitende Europastadt. Wegen der historischen unzerstörten Altstadtkulisse ist die Stadt auch ein gefragter Drehort für internationale Filmproduktionen.