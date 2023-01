Ein fünfstöckiges Wohnhaus in Aleppo ist eingestürzt. Über die Ursache für das Unglück wird noch spekuliert.

Damaskus (dpa) - Beim Einsturz eines Wohnhauses in der syrischen Stadt Aleppo sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus medizinischen Kreisen. Drei weitere Menschen schwebten in Lebensgefahr. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete zunächst von 11 Todesopfern, darunter ein Kind.

In dem fünfstöckigen Gebäude sei vermutlich Wasser ausgetreten und ins Fundament gelaufen, sagte ein Anwohner. Zudem sei es in der Nähe zu Explosionen gekommen. Retter suchten noch am Morgen nach weiteren Opfern unter den Trümmern. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge lebten mindestens 30 Personen in dem Gebäude. Rettungskräfte hätten einen 15 Jahre alten Jungen lebend geborgen. Aus medizinischen Kreisen hieß es, die Zahl der Todesopfer werde vermutlich noch steigen.

In Syrien tobt seit 2011 ein Bürgerkrieg. Im Raum Aleppo kam es in den vergangenen Monaten zu Bombardements, woraufhin auch Häuser einstürzten. Im September kamen in der Stadt im Norden des Landes bei einem Hauseinsturz 10 Menschen ums Leben.