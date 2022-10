In Japan hat eine Konditorei irrtümlich Plastik-Eiertörtchen an die Kundschaft verkauft.

Das ungenießbare Gebäck ging bei Andrew's Egg Tart in Osaka über die Ladentheke. Nachgeahmte Nahrungsmittel werden in Japan unter dem Namen „Shokuhin sampuru“ vermarktet und erzielen Millionenumsätze.

Im Fall des Verkaufs in Osaka wurden versehentlich fünf falsche Eiertörtchen abgesetzt. Aber die Branche hat noch mehr aus Plastik zu bieten – darunter Bier und Nudelsuppe.

„Es tut uns sehr leid, dass wir die Sachen irrtümlich verkauft haben“, sagte ein Vertreter des Unternehmens am Mittwoch. Ein Angestellter hatte den Fehler rasch bemerkt, und die Kunden gaben die Ware zurück. In Zukunft sollen in dem Geschäft Sticker eingesetzt werden, um Shokuhin sampuru von echten Lebensmitteln zu unterscheiden.