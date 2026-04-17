Sie kommen, sie lächeln, sie verkaufen Marmelade: Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind zurück in Australien – diesmal ohne royalen Glanz, aber mit Businessplan.

2018 war noch alles anders. Frisch verheiratet, frisch schwanger, umjubelt von begeisterten Massen – Harry und Meghan landeten damals in Australien wie ein royaler Wirbelsturm. Premierminister wurden getroffen, Blumen überreicht, Empfänge gefeiert. Kurz: Man konnte meinen, die Zukunft der Windsors sei höchstpersönlich erschienen.

Jetzt sind sie wieder da. Aber die Zeiten haben sich geändert. Beim viertägigen Besuch in Sydney, Melbourne und Canberra gab es diesmal keine öffentlichen Rundgänge – zu aufwendig, zu teuer, zu riskant. Stattdessen stand ein Programm auf dem Plan, das die australische Ausgabe von „The Guardian“ treffend als „pseudo-royal“ bezeichnet: ein Mix aus Wohltätigkeit, Wellness und ziemlich unverhohlenem Kommerz.

Meghan ist Hauptattraktion beim dreitägigen „Her Best Life“-Retreat in Sydney, das auf der Veranstaltungswebsite als „Mädelswochenende wie kein anderes“ angepriesen wird. Wer dabei sein wollte, zahlte 2699 australische Dollar (1640 Euro) inklusive Unterkunft oder 3199 Dollar (1944 Euro) für das VIP-Paket, das ein Gruppenfoto mit der Herzogin einschließt.

Erstaunliches Eingeständnis

Giselle Bastin, Professorin an der Flinders University und Expertin für das Königshaus, bringt es wenig schmeichelhaft auf den Punkt: „In der aktuellen Weltlage 3000-Dollar-Tickets für ein Wellness-Retreat verscherbeln zu müssen, wirkt ziemlich sinnlos“, sagte sie dem „Guardian“. Es sei völlig taktlos. Und weiter: „Ich denke, sie nutzen Australien als Gelegenheit, um die Stimmung zu testen – wie es wäre, wenn sie wieder arbeitende Royals würden.“

Harry sprach als Hauptredner beim „Psychosocial Safety Summit“ von InterEdge in Melbourne. Die Tickets kosten zwischen 498 Dollar (302 Euro) für die virtuelle Teilnahme und 2378 Dollar (1446 Euro) für das sogenannte „Platinum-Erlebnis“. Inmitten all der kommerziellen Nebengeräusche lieferte Harry beim Summit in Melbourne tatsächlich inhaltlich ab. Er griff Social-Media-Konzerne scharf an, weil sie Kinder nicht vor Schaden schützten, und lobte Australiens neue Gesetze, die Minderjährigen den Zugang zu sozialen Netzwerken erschweren sollen.

An anderer Stelle überraschte er das Publikum mit einem erstaunlich ehrlichen Eingeständnis: „Ich war mir nicht sicher, ob von mir erwartet wurde, als jemand zu sprechen, der – trotz allem – sein Leben im Griff hat, oder als jemand, der, egal wie es aussehen mag, sein Leben eigentlich nicht im Griff hat.“

Meghan bewirbt Lifestyle-Produktlinie

Den größeren Businessauftritt aber hatte Meghan: Neben dem Retreat bewarb sie auch ihre Lifestyle-Produktlinie „As Ever“ – Marmeladen, Gewürz-Sets, Kerzen. Außerdem wurde pünktlich zur Reise bekannt, dass Meghan in die KI-Modeplattform „OneOff“ investiert hat. Als verifizierte „Fashion Creator“ verdient sie dort Provisionen an Verkäufen, die über ihr Profil generiert werden.

Der „Sydney Morning Herald“ veröffentlichten eine wenig zartfühlende Bestandsaufnahme unter dem Titel: „Australien war gut zu Harry und Meghan. Jetzt wollen sie uns als Geldautomaten benutzen.“ Was den Unmut zusätzlich anheizt: Obwohl der Besuch offiziell als privat und selbstfinanziert deklariert wurde, bestätigte die australische Regierung, dass die Kosten für Polizei und Sicherheit von den Steuerzahlern getragen werden. Über 47.000 Menschen unterzeichneten dann auch eine Petition, die sich dagegen aussprach.

Palast ist konsterniert

Auch hinter den Palastmauern in London verfolgt man das Treiben nicht gerade wohlwollend. Besonders die Kommerzialisierung von Meghans Garderobe sorgt laut dem Londoner „Telegraph“ für erhebliche Besorgnis. Eine königliche Quelle formulierte es unverblümt: „Alle rollen nur noch mit den Augen, da sie die Routine kennen.“ Das Paar teste die Grenzen aus, werde kritisiert, ändere den Kurs und behaupte, man habe eine Spende getätigt. „Indem sie Geld verdienen, während sie ,philanthropische’ Arbeit leisten, erwecken sie sehr stark den Eindruck, als wollten sie auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen.“

Mit einigen echten Terminen erinnerten die ehemaligen Royals dann aber doch an ihre große Zeit von 2018: ein Besuch im Royal Children’s Hospital in Melbourne, im Frauenobdachlosenheim, bei einem Invictus-Event und ein Besuch am Bondi Beach, wo im Dezember ein Terroranschlag 16 Menschenleben kostete. In Bondi trafen Harry und Meghan Überlebende und Einsatzkräfte. Es sind Momente, in denen der Kommerz für einen Augenblick schweigt – und das Paar zu seiner alten Form aufläuft.