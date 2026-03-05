Der tragische Tod seines früheren Bandkollegen hat den britischen Superstar Styles zum Nachdenken gebracht. Das Andenken seines Freundes will er auf seine ganz eigene Art ehren.

London (dpa) - Der Tod seines früheren Bandkollegen Liam Payne hat den britischen Popstar Harry Styles tief bewegt. «Das war wirklich bedeutend für mich in dem Sinne, dass ich auf mein Leben geschaut habe und mir sagen konnte: Okay, was will ich mit meinen Leben anfangen? Wie will ich mein Leben führen?», sagte der 32-Jährige in der Zane Lowe Show von Apple Music. Styles veröffentlicht in dieser Woche sein viertes Album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally».

Payne war im Oktober 2024 in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires vom Balkon eines Hotelzimmers gestürzt und gestorben. Er wurde nur 31 Jahre alt. Sein Tod löste große Trauer bei seinen Fans auf der ganzen Welt aus. Eine Autopsie hatte bei ihm Alkohol und Kokain in großen Mengen nachgewiesen.

Styles und Payne feierten einst mit der Boyband One Direction große Erfolge, bevor sich deren Wege 2016 trennten. Es sei immer hart, einen Freund zu verlieren, aber besonders, wenn man so viele Gemeinsamkeiten habe, sagte Styles über den gestorbenen Weggefährten, den er als sehr gutherzig beschrieb. Er fügte hinzu: «Ich denke, der beste Weg seine verstorbenen Freunde zu ehren, ist, indem man sein Leben in vollen Zügen genießt.»