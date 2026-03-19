Sie können es anscheinend einfach. Die Finnen bleiben die glücklichsten Menschen der Welt. Sauna, «Sisu» oder Selbstironie: Was steckt hinter dem nordischen Glücksgeheimnis?

New York (dpa) - Für zwei Worte sind die Finnen über ihre Landesgrenzen hinaus bekannt. Das erste, «kalsarikännit», beschreibt den Zustand, sich zu Hause in Unterwäsche zu betrinken; das zweite, «sisu», eine innere Stärke, die als klassische finnische Eigenschaft gilt. Macht eine Kombination aus beidem die Finnen zum glücklichsten Volk der Welt? Spaß beiseite, aber die Frage, was die Finnen so glücklich macht, stellt sich dennoch - zumal die Nordeuropäer im Weltglücksranking im neunten Jahr in Folge den Spitzenplatz belegen.

Humor und Gelassenheit seien auf jeden Fall eine Antwort, sagt Jan-Emmanuel De Neve, einer der Autoren des diesjährigen Weltglücksberichts. «Die Finnen sind nicht besessen davon, unbedingt glücklich sein zu wollen», erklärt er. «Sie sind offensichtlich sehr zufrieden und dankbar für alles, was sie haben, und sie nehmen sich selbst in dieser Hinsicht nicht allzu ernst, was ihnen wiederum hilft, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen.»

Happy Deutschland! Wir werden glücklicher

Etwas, das sie von den Deutschen unterscheidet? Typisch Deutsch, sagt De Neve, sei jedenfalls, eher zu schauen, wo wir uns verbessern könnten. Dabei scheinen sich die Menschen hierzulande immer glücklicher zu fühlen: Im neuen Weltglücksbericht landet Deutschland auf Platz 17 - und ist damit im Vergleich zum vergangenen Jahr um ganze fünf Plätze nach vorn geschnellt. Zwischen Ost und West gebe es im Übrigen beim Glücksempfinden praktisch keinen Unterschied mehr, berichtet De Neve.

Eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos scheint dieses Gefühl zu bestätigen: Demnach bezeichnen sich 72 Prozent der Deutschen als glücklich - ein Plus von acht Prozentpunkten gegenüber dem vergangenen Jahr. Die wichtigsten Glücksfaktoren in Deutschland sind demnach das Gefühl, wertgeschätzt und geliebt zu werden (40 Prozent), Familie und Kinder (35 Prozent) und körperliche Gesundheit (27 Prozent).

Familie und Kinder machen laut einer Umfrage viele Menschen in Deutschland glücklich. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Laut Weltglücksbericht, der jedes Jahr rund um den Weltglückstag (20. März) erscheint, haben vor allem die nordischen Länder das Glück gepachtet. In die Top 5 schaffen es dort neben Finnland auch Island, Dänemark und Schweden. Dazwischen mischt sich auf den vorderen Rängen nur Costa Rica (4). Auf den Plätzen Sechs bis Zehn folgen Norwegen, die Niederlande, Israel, Luxemburg und die Schweiz. Österreich fiel um zwei Plätze zurück (19). Die USA kämpften sich vom 24. Platz wieder um einen Rang nach vorn (23).

Auf Basis subjektiver Einschätzungen liefert der Glücksbericht Einblicke, wie es um die Zufriedenheit und die wahrgenommene Lebensqualität der Menschen in aller Welt bestellt ist. In die Bewertung fließen unterschiedliche Faktoren wie die nationale Wirtschaftsleistung, Gesundheit, das Freiheitsgefühl, die Großzügigkeit der Menschen und die Wahrnehmung von Korruption ein.

Gesundheit, Wohlstand, soziale Kontakte: Was macht glücklich?

«Dass die Finnen oder Dänen noch zufriedener mit ihrem Leben sind als die Deutschen, liegt daran, dass sie über großen Wohlstand verfügen - wie Deutschland -, diesen aber sehr gerecht verteilen», meint Glücks-Experte De Neve. «Sie haben eine hohe Lebenserwartung und einen guten Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung.» Vor allem aber hätten die Menschen in den nordischen Ländern ein starkes soziales Netz. «Sie vertrauen einander und dem Staat. Genau diese Dinge unterscheiden Finnland etwa von Deutschland.»

Für die 17-jährige Anniina Vahto aus Finnlands Hauptstadt Helsinki sind Gleichstellung und Bildung wichtige Quellen des Glücks. «Gesundheit ist natürlich auch wichtig», erzählt sie der Deutschen Presse-Agentur, als sie gerade auf dem Heimweg von der Schule ist. «Es ist schwer, sich vorzustellen, glücklich zu sein, wenn man nicht in die Schule oder zum Arzt gehen kann.»

Soziale Medien als Glücks-Killer? Ganz so einfach ist es nicht

In seinem Bericht hat sich das interdisziplinäre Forscherteam um das Wellbeing Research Centre der Universität Oxford in diesem Jahr besonders mit dem Einfluss von sozialen Medien auf die Zufriedenheit der Menschen beschäftigt.

«Vor zwei Jahren haben wir einen massiven Rückgang des Wohlbefindens junger Menschen in der westlichen Welt und insbesondere in der englischsprachigen Welt festgestellt», erklärt De Neve.

Das lasse sich zumindest teilweise mit einer intensiven Nutzung bestimmter sozialer Medien erklären, sagt er: «Wir haben herausgefunden, dass eine moderate Nutzung, also eine Stunde oder weniger pro Tag, optimal zu sein scheint - und dass alles darüber hinaus mit einem Rückgang des Wohlbefindens einhergeht.» Während Mädchen stärker betroffen seien als Jungen, spiele auch die Art des Mediums eine Rolle. «Plattformen, die algorithmisch kuratierte Inhalte von Influencern bewerben, sind nicht gut für das Wohlbefinden», sagt De Neve - im Gegensatz zu solchen, die soziale Kontakte förderten: «Dabei konnten wir positive Zusammenhänge mit dem Wohlbefinden feststellen.»

Auch die Saunakultur macht glücklich, finden viele Finnen. (Symbolbild) Foto: Heikki Saukkomaa/dpa

Wer das Glück sucht, muss in die Sauna gehen - oder in die Natur

Um das Wohlbefinden zu steigern, hat De Neve noch einen ganz persönlichen Tipp: raus in die Natur zu gehen. «Wir haben dazu nicht viele Daten, aber es ist deutlich, dass die Finnen sehr naturverbunden sind», sagt er. «Fast jeder hat eine Hütte oder ein Häuschen im Wald, die Leute gehen Kirschen pflücken oder Pilze sammeln - da ist diese tiefe, instinktive Verbindung zur Natur.» Und nicht zuletzt soll auch die Sauna nicht unerwähnt bleiben: wo Finnen nicht nur schwitzen, sondern auch Geheimnisse teilen, Geschäfte besiegeln oder einfach nur plaudern.

Der glücklichste Ort von Teenagerin Vahto? «Das Sommerhäuschen, an einem schönen Sommerabend nach der Sauna, wenn es so richtig friedlich ist.» Da fragt sich niemand mehr, warum die Finnen so zufrieden sind.