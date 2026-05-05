Nach einem Virus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik laufen die Ermittlungen. Drei Menschen sind gestorben. Die WHO stuft das Risiko für die breite Öffentlichkeit trotzdem als gering ein.

Kap Verde/Vlissingen (dpa) - Nach einem möglichen Ausbruch des Hantavirus auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff im Atlantik sind drei Menschen gestorben, darunter auch ein deutscher Passagier, wie es aus dem Auswärtigen Amt hieß. Viele Fragen sind offen. Was wir wissen – und was nicht:

Was wir wissen

Es gibt mehrere Hantavirus-Verdachtsfälle, es handelt sich um Menschen, die alle an Bord des Kreuzfahrtschiffes «Hondius» waren. Das Schiff war unterwegs von Argentinien

Drei Passagiere sind gestorben: Ein deutscher Staatsangehöriger starb laut dem Schiffsbetreiber Oceanwide Expeditions am Sonntag, zuvor im April starb bereits ein niederländisches Ehepaar – der Mann an Bord und die Frau auf ihrer Heimreise.

Bei der Frau wurde nach Angaben der Reederei eine Variante des Hantavirus nachgewiesen, bei den übrigen Todesfällen ist ein Zusammenhang mit dem Hantavirus bislang noch nicht bestätigt.

Ein weiterer Passagier ist laborbestätigt am Hantavirus erkrankt; er wird auf einer Intensivstation in Johannesburg behandelt.

Zwei Crewmitglieder (ein Brite und ein Niederländer) zeigen Atemwegssymptome. Bei ihnen ist das Hantavirus nicht bestätigt.

Die WHO

Die WHO schätzt das Risiko für die breite Öffentlichkeit als gering ein, Reisebeschränkungen werden nicht empfohlen.

Ein Ausbruch auf einem Schiff gilt als ungewöhnlich, da Infektionen typischerweise über Kontakt zu Nagetieren erfolgen. Diese scheiden die Viren mit ihrem Kot, Urin oder Speichel aus.

Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist selten.

Erkrankungen können laut WHO schwer verlaufen, sind aber in Deutschland selten.

Die knapp 150 Gäste an Bord des Schiffs werden laut Reederei nicht am ursprünglich geplanten Zielort Kap Verde an Land gehen können. Für drei Menschen ist eine medizinische Evakuierung geplant. Das Schiff könnte dann mit den Passagieren an Bord Kurs auf die Kanaren nehmen. Dies sei aber noch nicht gesichert, erklärte Schiffsbetreiber Oceanwide Expeditions.

Was wir nicht wissen