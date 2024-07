Ein Schild mit der Aufschrift «geschlossene Ortslage» begrüßt zurzeit Besucher des Ortsteils Hanf in Hennef im Rhein-Sieg-Kreis. Der ungewöhnliche Name des Dorfes zieht immer wieder Schilder-Diebe an.

Hennef (dpa) - Der Ortsteil Hanf im nordrhein-westfälischen Hennef wird wohl noch längere Zeit namenlos bleiben: An der Zufahrtsstraße steht zurzeit ein offizielles Schild mit der Aufschrift «geschlossene Ortslage - Ersatz-Ortstafel». Der Grund: Das begehrte Ortsschild von Hanf ist wieder mal gestohlen worden. Bis ein neues Schild fertig ist, werden nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW voraussichtlich noch mehrere Wochen vergehen.

Deshalb sei vorläufig das Ersatzschild aufgestellt worden. «Das ist wichtig, um kenntlich zu machen, dass hier eine geschlossene Ortschaft ist, in der Tempo 50 gilt», sagte ein Sprecher. Es solle auf jeden Fall ein neues Hanf-Schild installiert werden. Da für die Anfertigung von Schildern aber Sammelbestellungen in Auftrag gegeben würden, werde dies noch dauern. Zuvor hatte der Bonner «General-Anzeiger» berichtet.

15 Schilder zwischen 2021 und 2023 verschwunden

Die Ortsschilder von Hanf sind in der Vergangenheit schon häufig von Unbekannten entwendet worden. «Das passiert leider ständig», sagte eine Sprecherin der Stadt Hennef, zu der der Ortsteil gehört. Für fünf Ortsschilder sei die Stadt zuständig, für drei der Landesbetrieb. Allein von 2021 bis 2023 seien 15 der städtischen Schilder verschwunden. «Da wird auch mal eine Flex benutzt.» Der Schaden sei erheblich: Ein Schild koste rund 120 Euro, plus Arbeitsstunden.

Im vergangenen Juni habe die Stadt dann fünf neue Schilder aufgestellt. Diese seien diebstahlsicher gemacht worden, indem etwa die Metallschilder mit dem Rahmen verschweißt worden seien, sagte die Sprecherin. Und tatsächlich: «Bis jetzt sind diese Schilder alle noch da.»