Endlich wieder Urlaub! Damit kehren in den Hotels auch Unsitten wie das Besetzen von Sonnenliegen am Pool zurück. Warum das in diesem Jahr problematisch werden könnte.

Wer kennt nicht die Geschichten von frühmorgens am Hotelpool: Sobald die Anlage öffnet, stürzen Dutzende Urlauber los und besetzen mit Handtüchern Sonnenliegen. Erstmal die besten Plätze sichern, dann gemütlich frühstücken oder noch mal ins Bett. Hauptsache, das Territorium ist abgesteckt, auch wenn man erst Stunden später zum Sonnenbaden kommt. „Handtuchkrieg“ heißt das.

„Die Menschen haben durch die Corona-Pandemie lange auf ihren Urlaub gewartet und haben vielleicht noch mehr das Gefühl, sie müssten alles aus dem Urlaub herausholen“, sagt Tourismus-Experte Alexis Papathanassis. „In vielen Urlaubsländern gibt es aber einen Fachkräftemangel in der Hotellerie, da wird es Einschränkungen bei den Dienstleistungen geben. Wenn die Leute deshalb schon unzufrieden sind, gewinnen kleine Ärgernisse wie besetzte Sonnenliegen zusätzlich an Bedeutung.“

Frühsport in Badelatschen

Der Frühsport in Badelatschen gehört auf Inseln wie Mallorca oder Teneriffa auch 2022 zum Urlaub. Ein Hotel auf Teneriffa hat deshalb einen „Pool-Sheriff“ im Einsatz: Der räumt reservierte Sonnenliegen morgens wieder leer, weil Reservierungen vor zehn Uhr in der Anlage verboten sind.

Für Hotels ist das ein kniffliges Problem. Sie wollen ja rundum zufriedene Gäste – dazu gehören auch die, die sich morgens an dem Run auf die Sonnenliegen beteiligen. Ferienveranstalter und Hotelketten reagieren zugeknöpft auf Anfragen, wie sie damit umgehen. „Zum Thema ,Reservieren von Pool-Liegen’ gibt es keinen Leitfaden oder dergleichen von Accor“, teilt die gleichnamige Hotelkette mit. Der Reiseanbieter Tui sagt, in seinen Hotels gebe es meist genügend Sonnenliegen für alle. Das Personal stelle auch gerne zusätzliche Liegen auf oder helfe, Liegen freizuräumen, die augenscheinlich nicht mehr genutzt werden. In manchen Hotelanlagen könne man sich gegen Geld auch eine luxuriöse Liege mit eigenem Sonnendach reservieren, das werde immer beliebter.

„Wie beim Klopapier-Hamstern“

Tourismusexperte Papathanassis, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik und Touristik/Seetouristik, befasste sich 2019 mit Stephanie Boecker in einem wissenschaftlichen Sammelband mit dem Handtuch-Krieg. Sie werteten Dutzende Online-Quellen und Nutzerkommentare aus und führten Interviews mit Touristen. Sie kamen zu dem Schluss, dass viele Urlauber nur wegen Medienberichten mit einer Sonnenliegen-Knappheit rechneten.

„Das ist ein bisschen wie mit dem Klopapier-Hamstern zu Beginn der Corona-Pandemie“, sagt Papathanassis. „Leute hören, dass angeblich etwas knapp ist, und verhalten sich dann so, dass es wirklich knapp wird.“ Zudem gingen viele Leute davon aus, dass alle anderen genauso denken wie sie selbst. Ein Bedürfnis nach Routine und Sicherheit werde auch als Grund für die Besetzung von Liegen genannt.

Kein Thema mit Priorität

Briten verunglimpfen Deutsche gerne als „beach towel brigade“ – Strandhandtuch-Brigade. Vor Jahren hat eine britische Brauerei das in einem Werbespot verulkt: Während ein Pulk beleibter Deutscher aufgeregt zum Pool rennt, schleudert ein cooler Brite eine Handtuchgranate aus dem Fenster. Sie springt wie ein flacher Stein über den Pool, landet auf einer Sonnenliege und das Handtuch entrollt sich elegant mit einer Bierdose darin. Das Klischee, dass es immer nur die Deutschen sind, die Liegen reservieren, stimmt allerdings nicht: Die Briten seien auch „erbitterte Akteure im Handtuchkrieg“, schreibt die Hotelkette Accor in ihrem Magazin. Papathanassis und sein Team machten zudem Franzosen und Griechen als Liegen-Besetzer aus.

Viele Menschen scheuen sich dagegen, besetzte Liegen selbst zu räumen. Das passiere „aus Angst vor einer Konfrontation mit einem wütenden Sonnenliegen-Blockierer“, schrieben Papathanassis und sein Team. Das führe aber zu Frust. Die meisten Leute fänden deshalb klare Regeln, die wie auf Teneriffa auch durchgesetzt werden, gut.

Papathanassis findet andererseits, das Thema werde künstlich aufgebauscht. „Ich forsche auch zu Steuerhinterziehung und Geldwäsche, oder Alkohol und Kriminalität bis zu sexueller Gewalt in der Tourismusbranche. Das sind wirklich skandalöse Themen, die man angehen müsste – aber die größte Resonanz gibt es bei Handtuch-Kriegen. Dabei ist das ein Thema, das nun wirklich keine Priorität im Tourismussektor hat.“