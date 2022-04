Es ist der erste direkte Beleg für den menschlichen Konsum von Hühnereiern nördlich der Alpen. Ein internationales Forscherteam hat Reste eines Eis in Nördlingen entdeckt. Es ist fast 2400 Jahre alt, wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege am Dienstag mitteilte. Bei der Untersuchung von Sedimenten aus einer vorzeitlichen Müllgrube traten demnach millimetergroße Splitter einer Eierschale zutage. „Die Lage inmitten von Speiseresten spricht dafür, dass das Hühnerei tatsächlich dem Verzehr diente“, heißt es in der Mitteilung. Generalkonservator Mathias Pfeil sagte: „Dieser auf den ersten Blick so unscheinbare Fund zeugt von einer kleinen Zeitenwende, was die menschlichen Ernährungsgewohnheiten betrifft.“ Bis zum Ende der Eisenzeit hätten die Menschen in Mitteleuropa Hühner eher als Haustiere und Statussymbole denn als Nutztiere zum Eierlegen gehalten. Seither hat sich viel getan: Nach neusten Zahlen vom Statistischen Bundesamt legten Legehennen in Deutschland 2021 im Schnitt je 302 Eier.

