Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Koala mit von Geburt an verkümmertem vierten Bein hat die weltweit erste Pfotenprothese seiner Art erhalten. Seitdem kann der Beutler klettern.

Die künstliche Gliedmaße wurde am Stumpf des vierten Beins von Koala Triumph angebracht. Die Tierschutzorganisation Friends of the Koala hatte die Behandlung bereits im vergangenen Jahr angekündigt.