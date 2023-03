Ein neuer Donnerstagskrimi im Ersten, der in Thüringen spielt, holt mit Abstand die beste Einschaltquote in der Primetime. Dahinter liegen «Der Schwarm», Europa League und Heidi Klums Model-Show.

Berlin (dpa) - Der neue Thüringer Donnerstagskrimi «Tod am Rennsteig - Auge um Auge» mit Bernhard Conrad und Kristin Suckow hat das Quotenrennen zur besten Sendezeit mit Abstand gewonnen. Im Schnitt 6,63 Millionen schalteten das Erste ab 20.15 Uhr ein, was einem Marktanteil von 23,8 Prozent entsprach.

Mehr als zwei Millionen weniger verfolgten parallel das Finale des ZDF-Ökothrillers «Der Schwarm». Mit 4,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag der Marktanteil fürs Zweite bei 16,4 Prozent.

RTL erreichte ab 21 Uhr mit dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League SC Freiburg-Juventus Turin (0:1) zunächst 3,07 Millionen Zuschauer (11,0 Prozent) und mit der zweiten Halbzeit des Fußballspiels ab 22 Uhr sogar 3,51 Millionen (17,1 Prozent).

Die ProSieben-Show «Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum» hatte diesmal 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (7,1) - geringfügig mehr als in der Woche davor.

Der Actionfilm-Klassiker «Stirb langsam» mit Bruce Willis aus dem Jahr 1988 kam bei Vox auf 1,13 Millionen Zuschauer (4,6 Prozent), die Kabel-eins-Verbraucherreportage «Achtung Abzocke – Betrügern auf der Spur» auf 920.000 (3,4 Prozent), die 13 Jahre alte romantische Komödie «Im Brautkleid durch Afrika» mit Wolke Hegenbarth bei Sat.1 auf 830.000 (3,1 Prozent) und die RTLzwei-Reportage «Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt» auf 720.000 (2,7 Prozent).

