Der Tokio-Hotel-Schlagzeuger verpasst wegen eines anderen Termins den Show-Auftakt der neuen «Let's Dance»-Folge. Wird Gustav Schäfer rechtzeitig für seinen Charleston auf dem Parkett stehen?

Berlin (dpa) - Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer wird laut eigenen Worten in der heutigen Folge der RTL-Tanzshow «Let's Dance» erst etwas später zu sehen sein. «Hallo Leute, ich werde leider den Anfang von Let's Dance verpassen, weil ich da noch nen anderen Auftritt habe, der ist schon von langer Hand geplant», sagte der 37-Jährige in einem Video auf Instagram.

«Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, ich gebe mir aber größtmögliche Mühe, natürlich pünktlich auf dem heiligen Parkett zu stehen», sagte der Musiker dort weiter. Er habe nämlich «Bock» und wolle einen «richtig geilen» Charleston abliefern. Um was für einen Auftritt es sich handelt, ließ Schäfer offen.

Laut dem «Freiburger Wochenbericht» sollen Tokio Hotel heute Abend bei dem Radio Regenbogen Award im Europapark auftreten. Über den bevorstehenden Auftritt sprachen die Zwillingsbrüder Bill und Tom in dieser Woche auch in ihrem Podcast «Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood».

In der vergangenen Show verwandelten sich die Kandidaten in echte Musik-Ikonen. Gustav Schäfer stand als Phil Collins («In The Air Tonight») auf der Bühne. Die fünfte Folge von «Let's Dance» ist heute Abend ab 20.15 Uhr zu sehen.