In der neunten Show von «Let's Dance» geht es um ganz besondere Momente. Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer tanzt mit seiner Tochter - und gibt persönliche Einblicke.

Köln (dpa) - Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer hat in der neunten Show von «Let's Dance» mit seiner Tochter Lotti getanzt und Einblicke in den schweren Weg bis zu ihrer Geburt gegeben. «Wir haben stets und ständig alles probiert, sind in die Klinik gefahren, Hormonspritzen», erzählte der 37-Jährige in der RTL-Tanzshow.

Tatsächlich klappte es, doch es gab Komplikationen. Es bestand sogar das hohe Risiko, dass es Lotti nicht schafft, berichteten Schäfer und seine Frau weiter. Lotti sei zu dem Zeitpunkt so groß wie eine Erbse gewesen - doch sie hat es geschafft. «Unsere kleine Kampferbse», sagte Schäfer. Mit dieser Kampferbse sorgte Schäfer für Begeisterung im Publikum.

Thema der Choreographien am Freitagabend waren «Magic Moments» - also Momente und Menschen aus der ganz persönlichen Lebensgeschichte. Es wurde sofort sehr emotional.