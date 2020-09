Es ist die „Bibel“ für Rekordjäger: Das aktuelle Guinness-Buch listet Tausende Bestmarken auf. Neben Klassikern lenkt es den Blick aber auch auf etwas andere Bestleistungen.

Die längsten Haare: 5,627 Meter von Xie Qiuping (China). Der größte Mensch aller Zeiten: Robert Pershing Wadlow (USA) mit 2,72 Meter. Das sind klassische Rekorde, die im Buch „Guinness World Records 2021“ nicht fehlen dürfen. Aber die legendäre „Bibel“ der Bestmarken geht in ihrer gerade erschienenen 67. Auflage auch mit der Zeit – das heißt nicht nur thematisch mit Social Media- und Gaming-Rekorden, sondern auch mit ihrem Blick auf Klimaschutz-Engagement und Artenvielfalt.

Jedes der zwölf Kapitel präsentiert in diesem Jahr einen „zeitgenössischen Pionier“ in einer „Hall of Fame“. Dazu gehört beispielsweise die Naturschützerin Jane Goodall, die die Studie über wildlebende Primaten mit der längsten Laufzeit aufbieten kann. Die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg erhält ebenfalls einen Platz in der „Hall of Fame“. Ihr Engagement verbreitete sich rekordverdächtig weltweit, für die Aufnahme ins Guinness-Buch war die Ehrung als Person des Jahres des „Time“-Magazins der Grund: mit 16 Jahren und 354 Tagen war sie die Jüngste jemals.

Riesiges Insektenhotel

Mit der Kategorie „Wilde Rekordhalter in Gefahr“ will das Buch auf das weltweite Artensterben aufmerksam machen. Jedoch auch im Kleinen wird nachhaltiger Einsatz unterstrichen: Die Malteser Jugend Fulda setzte auf den Schutz einheimischer Insekten und baute mit 54,61 Kubikmetern das größte Insektenhotel. Die Jugendgruppe nutzte natürliche Materialien und recycelte Schrauben und Nägel.

Das Sachbuch versucht, die Welt und den Menschen in seiner Vielfalt abzubilden. So sind viele Sport-Bestmarken von Para-Athleten aufgelistet: Der Deutsche Johannes Floors ist der schnellste Mann mit Prothesen, er lief in der „Kategorie T62“ die 400 Meter in 45,78 Sekunden. Die schnellste Frau über 100 Meter im Rollstuhl (T34) ist Hannah Cockroft. Die Engländerin siegte bei der WM 2019 mit 16,77 Sekunden.

Skurriles darf auch nicht fehlen: Erin Lavoie aus den USA fällte 27 Weihnachtsbäume in zwei Minuten. „Ich mag gerne Bäume, aber ich bringe sie auch gerne zu Fall“, sagte die mehrfache Holzfäller-Weltmeisterin. Am 28. Oktober 2019 wurde in Japan die größte Schneekristall-Weihnachtsdekoration mit einer Breite von knapp 3,2 Metern enthüllt – passend dazu gab es dort auch die meisten Lichter an einem künstlichen Christbaum: 591.840.

Ein Kapitel widmet sich Superlativen aus Kultur und Gesellschaft. Ein beeindruckendes Foto zeigt den größten Friedhof der Welt. Wadi al-Salam („Friedenstal“) im irakischen Nadschaf ist 9,17 Quadratkilometer groß und wird seit dem siebten Jahrhundert ununterbrochen von schiitischen Muslimen genutzt. Die größte Gebetsmühle steht im chinesischen Nyingma-Tempel, ist 35,81 Meter hoch, misst 12,43 Meter im Durchmesser, und im Inneren werden 11.000 buddhistische Schriften aufbewahrt. Der wertvollste traditionelle jüdische Kreisel wurde in New York auf umgerechnet rund 55.000 Euro geschätzt – er ist mit hebräischen Buchstaben aus Weißgold und 222 Diamanten besetzt.

Seit 1939 verheiratet

Aus mehr als Maria, Josef und Jesus bestand ein besonderes Krippenspiel auf den Philippinen: 2101 Menschen nahmen am 20. Dezember 2019 bei der Darstellung der Geburt Christi der Stadtverwaltung von San Jose del Monte in Bulacan teil. Im Gegensatz dazu war der Prediger Arthur Blessitt allein unterwegs: Bei der längsten fortlaufenden Pilgertour von 1969 bis 2013 trug der Amerikaner auf den 64.752 Kilometern über alle sieben Kontinente ein 3,7 Meter hohes Holzkreuz mit sich.

Auch wenn auf 14 Seiten allerlei Gaming-Bestmarken notiert sind, fallen Spiele-Klassiker im Guinness-Buch nicht hinten runter: So erinnerte in Warschau im Januar ein Modell von Notre-Dame aus mehr als 400.000 Lego-Steinen an die im April 2019 durch ein Großfeuer beschädigte Pariser Kathedrale.

Ein bisschen Liebe tut bei all dem Ehrgeiz im Buch auch gut: Charlotte und John aus Austin/Texas sind das älteste Ehepaar der Welt: Sie heirateten 1939 und feierten am 22. Dezember 2019 mit 105 beziehungsweise 106 Jahren ihre Eichenhochzeit.