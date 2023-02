Johannisbeermarmelade, Cocktail-Würstchen, Zwiebel, Ketchup-Senf-Curry-Soße – und das alles in einem Krapfen: Florian Perkmann, Bäcker und Konditor aus dem bayerischen Miesbach, hat zum Fasching ein besonderes Schmankerl im Sortiment: einen Wurst-Krapfen – oder Wurst-Berliner, wie es in der Pfalz heißen würde.

Wo es den einen gruselt, greift der andere neugierig zu: Ein Dutzend der neuartigen Krapfen gingen täglich über die Ladentheke – neben gut 200 normalen Krapfen, sagt Perkmann. Für seine Kreation bekommt ein zunächst normaler Krapfen zusätzlich ein Cocktail-Schweinswürstel zwischen die aufgeschnittenen Hälften geklemmt, darüber Zwiebel und Bosna-Soße.

Zusammen mit seiner Frau denkt sich Perkmann immer wieder besondere Gebäckstücke aus. Im vergangenen Jahr verkaufte er zur Faschingszeit coronabedingt Krapfen mit Masken aus Marzipan. 2019 sorgte er mit dem Leberkas-Krapfen für Aufsehen. „Nächstes Jahr kommt der Gemüse-Krapfen. Meine Frau ist Vegetarierin, der will ich es auch mal recht machen“, sagt Perkmann. Was genau in den Gemüse-Krapfen kommt, ist noch offen. Asiatisch könnte er vielleicht werden, so Perkmann.