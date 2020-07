Juristisch endet die Gruppenvergewaltigung von Freiburg für die meisten der elf Angeklagten mit mehrjährigen Freiheitsstrafen.

Der Haupttäter soll für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Doch für die damals 18 Jahre alte Frau, die im Oktober 2018 mehr als zwei Stunden Vergewaltigungen und Missbrauch erdulden musste, geht der Leidensweg weiter.

„Die Tatfolgen sind schwer“, sagte der Vorsitzende Richter des Freiburger Landgerichts, Stefan Bürgelin, am Donnerstag bei der Urteilsverkündung. Zu einer zweiten Befragung in dem Prozess, der sich seit Juni 2019 über 43 Verhandlungstage hingezogen hat, war die junge Frau nicht mehr in der Lage. Sie leidet einem ärztlichen Attest zufolge weiter unter der Tat, die für Empörung weit über Freiburg hinaus sorgte. Bis heute habe sie mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und Schlafproblemen zu kämpfen.

Ecstasy, Alkohol und Koffein

Der Prozess gegen die Angeklagten, überwiegend Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak, dauerte mehr als ein Jahr. Sie waren zum Tatzeitpunkt zwischen 18 und 30 Jahre alt. Das Gericht hörte zahlreiche Zeugen und Sachverständige und versuchte, die Tatbeteiligungen der Angeklagten exakt zu bestimmen.

Die 18-Jährige hatte Ecstasy, Alkohol und Koffein im Körper und sei deswegen willenlos gewesen. Sie habe jegliches Zeitgefühl verloren und nicht mehr das Gefühl gehabt, in ihrem eigenen Körper zu sein. Die Aussagen von Angeklagten, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt, wies Bürgelin als Schutzbehauptung zurück. „Das ist in so einem Fall eine Standardeinlassung, die nicht originell ist“, sagte er.

Dem Hauptangeklagten hielt Bürgelin vor: „Sie haben die Sache ins Rollen gebracht und ausgenutzt.“ Er habe sie unter dem Vorwand ins Freie gelockt, um ihr seine Tattoos zu zeigen. Der Mann habe die Frau nach der ersten Vergewaltigung dann bewusst den anderen Tätern zugeführt. „Deshalb haben Sie die höchste Strafe verdient.“

Nebenklage rechnet mit Revision

Immer wieder redete der Vorsitzende Richter den Verurteilten ins Gewissen. Einem sagte er: „Wenn Sie nicht ihren Lebenswandel ändern, werden Sie einen großen Teil ihrer Zeit hier in Deutschland im Gefängnis verbringen.“ Er erinnerte daran, das gerade Sexualstraftäter in den Haftanstalten in der Hierarchie der Gefangenen ganz unten stünden.

Anderen bescheinigte er zumindest das Bemühen, sich eine Existenz aufzubauen. „Das Verfahren soll auch eine Chance für einen Neuanfang sein.“

Die Rechtsanwältin der 18-Jährigen äußerte sich zufrieden über die Urteile, wies aber darauf hin, dass sie noch nicht rechtskräftig seien. „Meine Hoffnung ist, dass die Geschädigte damit abschließen kann.“ Sie rechne allerdings damit, dass das Urteil von einem anderen Gericht überprüft werden müsse.