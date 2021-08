129 Bergleute werden im Oktober 1963 in einer Eisenerzgrube im niedersächsischen Lengede eingeschlossen. Eine der spektakulärsten Rettungsaktionen der deutschen Bergbaugeschichte beginnt.

475 Millionen Liter Schlammwasser strömen am 24. Oktober 1963 kurz vor 20 Uhr in die Eisenerzgrube Mathilde bei Lengede. Die Grube westlich von Braunschweig wird von der 100-Meter-Sohle bis zur 60-Meter-Sohle überflutet. Unter Tage befinden sich zu diesem Zeitpunkt 129 Bergleute.

79 Kumpel retten sich in den ersten Stunden über offene Schächte, sieben werden einen Tag später lebend geborgen, drei Bergmänner können sich durch Klopfzeichen bemerkbar machen und werden am 1. November gerettet. Für die anderen bestehe aber kaum noch Hoffnung, sagt die Betriebsleitung. Schon zwei Tage nach dem Unglück erklärt der Direktor die restlichen Bergleute für tot. Trotzdem fordern die Rettungskräfte weitere Suchbohrungen.

14 Tage ohne Nahrung

Zu dem Unglück kommt es, weil der über Tage liegende Klärteich einbricht und Wasser durch mehrere Schrägstollen in die Tiefe strömt. Bevor der Teich angelegt wurde, waren die Stollen zwar verfüllt, aber nur zum Teil abgedichtet worden.

Fieberhaft läuft in Lengede die Rettungsaktion an. An unterschiedlichen Stellen wird gebohrt. Weltweit wird das Medieninteresse immer größer. Am 6. November besucht Bundeskanzler Ludwig Erhard die Unglücksstelle, um den Rettungskräften Mut zuzusprechen. Tatsächlich gelingt ihnen am frühen Morgen des darauffolgenden Tages der Durchbruch zu elf Bergleuten, die in einem nach dem Erzabbau aufgelassenen Hohlraum auf engstem Raum seit 14 Tagen im Dunkeln ohne Nahrung ausharren.

Rettung in etwas mehr als einer Stunde

Die sogenannte Dahlbuschbombe – eine 2,5 Meter lange, knapp 40 Zentimeter breite Kapsel, in der die Kumpel einzeln nach oben gelangen – wird vorbereitet, es werden Zementierungs- und andere Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt. Um 13.10 Uhr fährt ein Steiger der Grubenwehr zu den Eingeschlossenen in 56 Meter Tiefe. Um 13.22 Uhr sieht der erste der eingeschlossenen Bergleute wieder das Tageslicht. Und um 14.25 Uhr kann die Rettungsaktion beendet werden. Die Rettungsarbeiten werden eingestellt.

Doch zum sogenannten Wunder von Legende gehört auch diese Nachricht: Von den 29 Toten sind 15 Männer offenbar bereits am ersten Unglückstag ertrunken, zehn starben in der Gruppe, die zuletzt gerettet wurde. Sie konnten nicht geborgen werden. Bei den anschließenden Aufräumarbeiten wurden weitere Tote geborgen. Drei Kumpel lebten noch bis zu 14 Tage nach dem Wassereinbruch. Die Leiche eines Bergmanns wurde nie gefunden.

