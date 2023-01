Kein Internet, kein Licht: Zehntausende Haushalte im Harz waren in der Nacht von Sonntag auf Montag ohne Strom. Auch am Montag kam es tagsüber teilweise zu Ausfällen.

Halberstadt (dpa) - Ein großflächiger Stromausfall hat in der Nacht auf Montag im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt zehntausende Haushalte lahmgelegt. Die Störung war auch am Vormittag noch nicht komplett behoben. In Halberstadt und Blankenburg kam es im Tagesverlauf erneut zu Stromausfällen.

Man habe die betroffenen Haushalte zwischenzeitlich wieder versorgt, sagte eine Sprecherin des Netzbetreibers Avacon. Man könne jedoch aktuell nicht ausschließen, dass es aufgrund der extremen Wettersituation weitere Ausfälle gebe. „Wir versuchen, die Ausfälle so gering wie möglich zu halten.“

Grund für die erneuten Ausfälle am Vormittag war Eis auf den Leiterseilen. „Durch das höhere Gewicht und den Wind können die Leiterseile verstärkt schwingen, was zu Kurzschlüssen führt“, teilte der Netzbetreiber mit.

Eisregen hat zu Beschädigungen im Stromnetz geführt. Wie der Landkreis Harz mitteilte, verursachte ein witterungsbedingter Riss einer Leitung vor dem Umspannwerk in Hüttenrode am Sonntag kurz nach 22.00 Uhr den großflächigen Stromausfall.