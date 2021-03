Nach den jüngsten Interview-Äußerungen von Herzogin Meghan hat der Erzbischof von Canterbury sie und den britischen Prinzen Harry bereits vor der öffentlichen Hochzeit am 19. Mai 2018 getraut – doch bei dem Geistlichen klingt das anders: „Ich hatte mehrere private und pastorale Treffen mit dem Herzog und und der Herzogin vor ihrer Hochzeit“, sagte der anglikanische Erzbischof Justin Welby (65). „Die rechtmäßige Hochzeit hat am Samstag stattgefunden“, fügte der Geistliche hinzu. „Ich habe eine Eheurkunde unterzeichnet, die ein rechtsgültiges Dokument ist, und ich hätte ein schweres Vergehen begangen, wenn ich sie unterzeichnet hätte in dem Wissen, dass es falsch ist.“