Wegen eines Großbrandes sind auf der griechischen Insel Samos mehrere Häuser und Hotels vorsorglich evakuiert worden. Betroffen sei die Gegend Agios Fanourios an der Nordküste der Insel, berichteten griechische Medien am Freitag. Der Brand, der seit Donnerstagmittag wütet, konnte bis Freitagmorgen noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften sowie Flugzeugen und Hubschraubern im Einsatz.

In Griechenland brennt es nach wochenlanger großer Hitze und starkem Wind vielerorts; binnen der vergangenen 24 Stunden seien 51 Wald- und Buschbrände gemeldet worden, twitterte die griechische Feuerwehr am Freitagmorgen. Samos ist von Bränden im Sommer in den vergangenen zwei Jahrzehnten besonders stark betroffen – seit dem Jahr 2000 habe es nur 2016 nicht gebrannt, berichtete die griechische Zeitung „To Proto Thema“.