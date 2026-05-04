Kein Verleih von Sonnenschirmen oder Liegen, keine Buden, kein Wasserski: Griechenland-Urlauber müssen sich wegen neuer Schutzkonzepte umstellen.

Der Traum vom einsamen Strand – in den Mittelmeerländern erfüllt er sich immer seltener. An den touristischen Hotspots sind viele Küstenabschnitte mit Liegen und Sonnenschirmen regelrecht zugepflastert. Griechenland zieht nun die Reißleine: Besonders schöne und ökologisch gefährdete Strände werden unter Naturschutz gestellt. Die kommerzielle Nutzung wird dort stark eingeschränkt.

Ein Beispiel für die zügellose Bewirtschaftung ist Elia an der Südküste der Kykladeninsel Mykonos. Die Bucht mit ihrem fast einen Kilometer langen Sandstrand war noch Mitte der 70er Jahre ein nahezu unberührtes Paradies, nur über das Meer erreichbar. Fischer brachten mit ihren Kaikis, den traditionellen Booten, die wenigen Badegäste am Vormittag dorthin und holten sie am späten Nachmittag wieder ab.

Heute bietet sich ein völlig anderes Bild: Schon am Morgen dröhnt Musik aus den Lautsprechern der Beach Bars. Mehrere Fünf-Sterne-Hotels und zahlreiche Villen thronen über der Bucht auf den Felsen. Am Strand ist vor lauter Liegen und Sonnenschirmen kaum noch Sand zu sehen. Bis zu 200 Euro pro Tag verlangen Vermieter für zwei Liegen und einen Sonnenschirm. Wer diese horrenden Preise nicht zahlen will und sein eigenes Handtuch mitbringt, findet oft kaum noch ein freies Plätzchen.

Strenge Regeln

So oder ähnlich sieht es an vielen Stränden der griechischen Ferieninseln aus. Nun begrenzt die Regierung die kommerzielle Bewirtschaftung deutlich. Mit sofortiger Wirkung wurden 13 weitere Küstenabschnitte in die Schutzliste der sogenannten „unberührten Strände“ aufgenommen. Das geht aus einem jetzt veröffentlichten gemeinsamen Erlass des Finanz- und des Umweltministeriums hervor. Damit gelten nun an insgesamt 251 griechischen Stränden strenge Regeln: Verboten sind dort der Verleih von Sonnenschirmen und Liegen, der Betrieb von Imbissbuden und Strandbars, die Nutzung von Wassersportgeräten wie Jetskis und Motorbooten, die Zufahrt mit Fahrzeugen, organisierte Versammlungen von mehr als zehn Personen sowie Musik über Lautsprecher.

Zu den neu geschützten Gebieten für 2026 gehören zwei Strände im Nationalpark der Lagune von Messolongi, der Strand von Halikounda auf Korfu, drei Strände auf der Insel Ano Koufonisi, mehrere Strände bei Chania auf Kreta sowie der Strand von Kastro auf Lefkada.

Gerade dieser Strand stand in den vergangenen Jahren im Mittelpunkt einer Kontroverse: Investoren wollten dort eine alte Weinkellerei touristisch nutzen und den Strand kommerziell erschließen. Dagegen protestierte eine Bürgerinitiative – mit Erfolg.

Reißerische Berichte, wonach Griechenland nun „Hunderte Strände sperrt“, treffen allerdings nicht zu. Im Gegenteil: Viele bisher bewirtschaftete und teils kostenpflichtige Strände werden wieder frei zugänglich. Für Urlauber bedeutet das jedoch auch, dass sie Sonnenschirm, Klappstuhl und Proviant selbst mitbringen müssen, da es dort weder Strandbars noch Verleihstationen gibt. Dafür erwartet sie ein Stranderlebnis ohne Lärm und Rummel.

Pachteinnahmen fallen weg

Mit den Schutzmaßnahmen reagiert Griechenland auf den wachsenden Druck auf die Küstenökosysteme. Der zunehmende Tourismus und die Folgen des Klimawandels setzen den Stränden stark zu. Wissenschaftler warnen, dass durch den steigenden Meeresspiegel und die fortschreitende Erosion viele Strände langfristig bedroht sind.

Unumstritten sind die neuen Regeln allerdings nicht. Viele Inselgemeinden verlieren dadurch wichtige Pachteinnahmen von Strandbetreibern. Früher konnten die Kommunen selbst über Konzessionen für die Bewirtschaftung der Strände entscheiden – ein Verfahren, das nicht immer transparent verlief. Häufig spielten Korruption und kommunalpolitische Klientelwirtschaft eine Rolle.

Seit zwei Jahren ist nun die staatliche Organisation für die natürliche Umwelt für die Vergabe von Konzessionen und die Einrichtung der Schutzzonen zuständig. Sie untersteht den Ministerien für Finanzen und Umwelt. Bereits seit 2024 gelten zudem strengere Vorschriften für die Strandbewirtschaftung: 70 Prozent der Strandfläche müssen frei bleiben für Besucher, die keine Liegen oder Sonnenschirme mieten möchten. Außerdem dürfen kommerziell genutzte Liegen nicht näher als vier Meter an die Wasserlinie heranrücken. Damit soll sichergestellt werden, dass alle ungehinderten Zugang zum Meer haben.