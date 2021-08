Die Champs-Élysées, die berühmte Flaniermeile in Paris, wird für 225 Millionen Euro umgebaut. Denn längst ist sie kein mystischer Ort mehr. Die Neugestaltung soll auch die Folgen des Klimawandels abfedern.

3000 Autos pro Stunde bewegen sich Stoßstange an Stoßstange über das Kopfsteinpflaster der achtspurigen Prachtstraße. Eine krude Mischung aus Luxusboutiquen, Billigläden und Fast-Food-Ketten säumt den Boulevard. Und wird Paris nicht von Protesten der „Gelbwesten“ oder Corona heimgesucht, schieben sich Massen von Touristen über die breiten Gehwege. Die Champs-Élysées seien die Summe aller Probleme, die sich heute den großen Städten dieser Welt stellen, lautet das vernichtende Urteil des Architekten Philippe Chiambaretta: Luftverschmutzung, zu viele Autos, überbordender Tourismus und exzessiver Konsum.

Mehr Bänke, mehr Radwege, weniger Autos

Er ist beauftragt, die grundlegende Umgestaltung der Straße zu organisieren. Bereits im Jahr 2018 wurde er von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo aufgefordert, Vorschläge zu entwickeln, die mit großem Wohlwollen aufgenommen, allerdings nicht weiter verfolgt wurden. Nun hat Anne Hidalgo die Wahl erneut mit deutlicher Mehrheit gewonnen. Das versteht sie offensichtlich als Aufforderung, ihren Plan mit großem Nachdruck zu verfolgen, Paris zu einer „grünen Stadt“ mit mehr Bäumen, Grünflächen, Radwegen und vor allem weniger Autos umzubauen.

Zum Leuchtturm-Projekt soll die Neugestaltung des fast zwei Kilometer langen Boulevards werden, der sich schnurgerade von der Place de la Concorde bis zum Arc de Triomphe zieht. Für 225 Millionen Euro wird in den kommenden Jahren ein grünes Band entstehen. Im Schatten von Bäumen sollen die Menschen zwischen Gärten und Spielplätzen in Bistros und Restaurants das Leben genießen. Weichen müssen die Autos: Geplant ist, die Fahrbahn auf zwei Spuren zu verengen, was mehr Raum für Spaziergänger und Radfahrer bringt. „Der Ehrgeiz besteht darin, die Champs-Élysées wieder zu einem Spazierweg und einem echten kulturellen Ziel zu machen“, sagt Architekt Chiambaretta.

Im Geiste der großen Stadtplaner

Begonnen werden soll das Projekt mit der Umgestaltung der Place de la Concorde, die sich bis zu den Olympischen Spielen 2024 völlig neu präsentieren soll als ein verkehrsberuhigter, zentraler Park mit Hunderten Bäumen, die sich an den Louvre und die Tuileriengärten anschließt. Bis zum Jahr 2030 soll dann der Rest der Champs-Élysées vom Obelisken bis hinauf zum Arc de Triomphe folgen.

Bürgermeisterin Hidalgo unterstreicht immer wieder, dass sie mit ihren Plänen im Geiste der großen Stadtplaner handle. Mitte des 17. Jahrhunderts erstreckten sich hinter dem Louvre noch ausgedehnte Wälder. Im Jahr 1674 konzipierte schließlich der königliche Architekt André Le Nôtre jene berühmte Achse in Richtung Westen. Damals lustwandelten die Bürger allerdings noch durch kaum gebändigte Natur. Erst im 19. Jahrhundert bauten reiche Pariser Bürger ihre beeindruckenden Wohnhäuser entlang den Champs-Élysées.

Tour de France bereitet Kopfzerbrechen

Die geplante Neugestaltung wird nicht nur das Stadtbild von Paris grundlegend verändern. Ein wesentliches Ziel ist es, die dicht besiedelte Millionenmetropole und deren Bewohner vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. An der Place de la Concorde werden inzwischen jeden Sommer Jahr Rekordtemperaturen von weit über 40 Grad Celsius gemessen. Eine großflächige Begrünung könnte Abhilfe schaffen.

Reichlich Kopfzerbrechen bereitet den Verantwortlichen allerdings zwei wichtige Termine im Jahr: die Ankunft der Tour de France und die Militärparade am Nationalfeiertag am 14. Juli. So ist der 70 Meter breite, schnurgerade Boulevard wie gemacht für das Defilee der Panzer oder den Massensprint der legendären Frankreich-Rundfahrt der Radprofis. Wie genau diese Veranstaltungen in die schöne und vor allem grüne Zukunft eingepasst werden sollen, wagt im Moment niemand zu sagen.