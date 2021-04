Ein Kloster in Bayern hat mit 51 Jahren Verspätung eine Postkarte aus Rom bekommen.

[aktualisiert: 15.30 Uhr] Die Abtei Münsterschwarzach präsentiert sich überaus modern. Wenig deutet auf der Internetseite zunächst auf die mehr als 1200 Jahre alte Geschichte des Benediktinerklosters hin. Vorgestellt werden dort die über 20 Klosterbetriebe, in denen die Mönche und rund 300 Angestellte arbeiten. Zum Beispiel auch das Gästehaus, in dem vor allem der bekannteste Bewohner mit seinen Kursen für eine gute Belegung sorgt: Pater Anselm Grün.

Die Zeit ist also keineswegs stehengeblieben in der Marktgemeinde am Main. Und dennoch scheinen die Uhren dort etwas langsamer zu ticken. Zumindest scheinen 51 Jahre mehr oder weniger keinen großen Unterschied zu machen. So lange hat es jedenfalls gedauert, bis eine Postkarte aus Rom in Unterfranken angekommen ist.

„Besser spät als nie, dachte sich wohl die Post bei dieser Postkarte, die uns vergangene Woche mit 51 Jahren Verspätung erreicht hat“, schreibt die Abtei auf ihrer Facebook-Seite unter ein Foto der Karte, die von einer gewissen Hildegard unterzeichnet wurde. Datiert ist die Postkarte auf den 20. April 1969. „nachadressiert wg. unkorrekter Anschrift“ steht auf einem Aufkleber.

Mittlerweile hängt die Karte am Schwarzen Brett des Klosters und ist dort seit Tagen Gesprächsthema Nummer eins. Wohl auch weil neben der unbekannten Hildegard vier Mönche unterschrieben haben – darunter auch Anselm Grün, der damals Student in Rom war.

Die Abtei vermutet, dass die Karte „irgendwo physisch bei der Post verschwunden“ war und nun zufällig aufgetaucht ist. Die Deutsche Post hegt hingegen eine andere Vermutung: „Wahrscheinlich hat eine Person die Karte aufbewahrt und nun eingeworfen“, sagte ein Sprecher. Denn bei Umbauten oder einem Umzug der Post-Betriebshallen habe die Karte auffallen müssen.