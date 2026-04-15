Stuntfrau Marie Mouroum zeigte im vergangenen Jahr in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» ihr Können. Im Dezember machte sie ihre Schwangerschaft öffentlich – nun ist der Nachwuchs da.

Berlin (dpa) - Die Hollywood-Stuntfrau und ehemalige «Let's-Dance»-Kandidatin Marie Mouroum ist Mutter geworden. «Habe gerade den größten Stunt meines Lebens hingelegt», schrieb die 33-Jährige bei Instagram zu einem Foto von sich mit ihrem Baby. Den Namen des Kindes verriet die gebürtige Berlinerin nicht. Ihren Post versah sie mit einem blauen Herz-Emoji. Im Dezember hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet.

Mouroum nahm im vergangenen Jahr an der RTL-Tanzshow «Let's-Dance» zusammen mit Profitänzer Alexandru Ionel teil. Im Viertelfinale schied das Tanzpaar überraschend aus. Ionel hatte seiner Tanzpartnerin bei Instagram zur Schwangerschaft gratuliert: «Es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein.» Für diesen Fall versprach er, dass er dem Kind Standard- und Latein-Tänze beibringen werde.

Mouroum ist seit ihrem 18. Lebensjahr im Stunt-Geschäft. Sie doubelte unter anderem Queen Latifah in «The Equalizer» und Bond-Girl Lashana Lynch in «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben».