Panorama «Größter Stunt meines Lebens»: Marie Mouroum ist Mutter
Berlin (dpa) - Die Hollywood-Stuntfrau und ehemalige «Let's-Dance»-Kandidatin Marie Mouroum ist Mutter geworden. «Habe gerade den größten Stunt meines Lebens hingelegt», schrieb die 33-Jährige bei Instagram zu einem Foto von sich mit ihrem Baby. Den Namen des Kindes verriet die gebürtige Berlinerin nicht. Ihren Post versah sie mit einem blauen Herz-Emoji. Im Dezember hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet.
Mouroum nahm im vergangenen Jahr an der RTL-Tanzshow «Let's-Dance» zusammen mit Profitänzer Alexandru Ionel teil. Im Viertelfinale schied das Tanzpaar überraschend aus. Ionel hatte seiner Tanzpartnerin bei Instagram zur Schwangerschaft gratuliert: «Es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein.» Für diesen Fall versprach er, dass er dem Kind Standard- und Latein-Tänze beibringen werde.
Mouroum ist seit ihrem 18. Lebensjahr im Stunt-Geschäft. Sie doubelte unter anderem Queen Latifah in «The Equalizer» und Bond-Girl Lashana Lynch in «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben».