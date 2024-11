Zur 26. «Men of the Year»-Gala der deutschen «GQ» werden Ende November Weltstars wie Jennifer Coolidge, Nicholas Hoult und Kyle MacLachlan in Berlin erwartet.

Berlin (dpa) - Zu den Männern des Jahres gehören für die deutsche Ausgabe des Magazins «GQ» diesmal die Schauspieler Nicholas Hoult (34) und Kyle MacLachlan (65). Hoult («The Menu», «The Order», «Skins - Hautnah») wird am 28. November in Berlin als «Actor of the year» und MacLachlan («Twin Peaks», Fallout») als «Icon» ausgezeichnet. Als «Woman of the Year» wird die mit der Serie «The White Lotus» zum Kult gewordene Jennifer Coolidge (63) geehrt, die auch damals die berühmte Rolle der Stifler's Mum in «American Pie» spielte.

Alle drei sind bei der als Dinner in der Großen Orangerie des Schlosses Charlottenburg in Berlin angesetzten Preisverleihung am Thanksgiving-Abend anwesend, wie das Magazin mitteilt. Geehrt als «Art Icon of the Year» wird die französische Modedesignerin Michèle Lamy (80).

Die diesjährigen Preisträger «hinterfragen vermeintliche Konventionen und überzeugen durch ihre Individualität in ihren jeweiligen Bereichen», ließ sich «GQ»-Chefredakteur Tobias Frericks zitieren. Mit ihrem «Men of the year»-Preis zeichnet die in München sitzende Zeitschrift nach eigenen Angaben inzwischen nicht mehr nur Männer aus, sondern auch Frauen, die inspirieren und Außergewöhnliches leisten.

Auch in anderen Ländern kürt das internationale «GQ»-Magazin aus dem Hause Condé Nast («Vogue») Männer und Personen des Jahres. Die Magazinmarke «Glamour» vom selben Verlag hat mittlerweile auch in Deutschland eine eigene «Women of the year»-Veranstaltung. Sie ist schon am 12. November in Berlin.