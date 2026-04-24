Tanz-Juror Jorge González lässt sich mitreißen: Nach einer Performance stürmt er spontan die Tanzfläche, zeigt eine akrobatische Einlage auf einem Tisch und erntet Applaus im Studio.

Köln (dpa) - Ekstase bei «Let's Dance»: Juror Jorge González hat in der RTL-Show überraschend selbst die Tanzfläche betreten und eine gewagte akrobatische Einlage hingelegt. Unmittelbar nach der Performance von Sängerin Nadja Benaissa (No Angels) kletterte der 58-Jährige spontan auf einen Tisch und imitierte breitbeinig einen besonderen Teil der zuvor gezeigten Choreographie der Musikerin. Benaissas Tanzpartner Vadim Garbuzov half mit und hielt die Beine fest. Im Studio sorgte das für viel Applaus.

Der Hintergrund: Benaissa und Garbuzov hatten einen extrem sinnlichen und körpernahen Contemporary gezeigt - einen freien, zeitgenössischen Tanzstil. Die Sängerin hatte sich dabei auf dem Tisch geräkelt. González zeigte sich sehr angetan. «Ich liebe diesen Tisch», sagte er. «Du kannst auch!», rief seine Jury-Kollegin Motsi Mabuse - und die Dinge nahmen ihren Lauf.

Die ganze Ausgabe der Tanz-Show stand unter dem Motto «Iconic Let's Dance Dances» – die Kandidaten mussten Tänze zeigen, die es in der Geschichte der Sendung schon einmal gegeben hatte. Der Tisch-Tanz gilt tatsächlich als legendär. Einst zeigte ihn Sängerin Sarah Engels.

Für ihre Interpretation bekam Nadja Benaissa 30 Punkte - die Höchstpunktzahl. Sie habe «der ganzen Sache die Krone aufgesetzt», urteilte Juror Joachim Llambi.