Goldsucher im brasilianischen Amazonasgebiet greifen Ureinwohner an und beschießen die Polizei. Experten vermuten, dass kriminelle Organisationen aus Brasilien oder Venezuela dahinter stecken.

Per Whatsapp setzte Maria Leusa Munduruku einen Hilferuf ab. „Sie sind zu meinem Haus gekommen, eine große Gruppe, sie werden hier alles niederbrennen. Setzt alle in Bewegung, ich bin sehr besorgt“, appellierte sie an Partnerorganisationen und Anwälte. Illegale Goldgräber hatten ihr Haus und das einer weiteren indigenen Anführerin angezündet – die beiden sind gegen den Goldabbau im Gebiet der Ureinwohner.

Der Kampf um Land im Norden Brasiliens dauert schon Jahrhunderte. „Spätestens in den 1980er Jahren weckte das an Bodenschätzen reiche Becken des Rio Tapajós das Interesse der Goldgräber“, sagt die Anthropologin Luisa Molina von der Universität Brasília. Ursprüngliche Lebensweise und industrialisierte Welt, Indigene und sogenannte Garimpeiros prallten aufeinander.

200 Goldgruben

Der Tapajós ist einer der größten Amazonas-Nebenflüsse. Rund 14.000 Munduruku leben in der Gegend, 8000 von ihnen in zwei Gebieten bei Jacareacanga im Bundesstaates Pará. Im Westen des Pará, wo Orte mit der Anmutung eines Westerndorfes keine Bank haben, dafür aber ein Dutzend Läden, die Gold an- und verkaufen, konzentriert sich mit rund 200 Gruben die Goldsuche im brasilianischen Amazonasgebiet. Die Garimpeiros schlagen Schneisen in den Regenwald, graben sich metertief in die Erde, verschmutzen den Fluss mit Quecksilber.

Nun hat die Zerstörung eine neue Dimension bekommen – und mit ihr die Bedrohung. Wie bei den Munduruku wurden auch bei den Yanomami Indigene von Goldgräbern angegriffen und sogar Polizisten beschossen. Experten vermuten, dass kriminelle Organisationen aus Brasilien wie das „Erste Kommando der Hauptstadt“ (PCC) oder aus dem benachbarten Venezuela wegen des gestiegenen Goldpreises ihre Finger im Spiel haben.

Finanzstarke Unternehmer

Medienberichten zufolge gab es bislang mindestens 15 Verletzte, die Indigenen berichten von mehreren Toten. „Das ist – zusammen mit der Pandemie – der schlimmste Moment seit dem Zweiten Weltkrieg, den wir erleben“, sagt Sônia Guajajara, Koordinatorin des indigenen Dachverbandes Abip.

Die schwer bewaffneten Angreifer von heute haben nicht viel mit der romantischen Vorstellung von der Goldsuche zu tun. Finanziell starke Unternehmer investieren in die Ausbeutung indigener Gebiete, entsprechend professionell ist das Gerät.

„Immer, wenn es einen Anstieg im Goldabbau gibt, steigt auch der Druck auf die Munduruku. Das hat man sehr klar in den vergangenen Jahren gesehen“, sagt Anthropologin Molina. Die Zerstörung durch den illegalen Goldabbau bei den Munduruku nahm in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 360 Prozent zu. Die Yanomami verloren im ersten Quartal 2021 rund 200 Hektar Wald durch Goldabbau.

Umweltbehörden gezielt geschwächt

Ureinwohner, die sich wie Maria Leusa Munduruku und die Vereinigung der Munduruku-Frauen wehren, leben gefährlich. Der Norden ist der Wilde Westen Brasiliens: ein Land ohne Gesetz, es gilt das Recht des Stärkeren. Die Gegner sind mächtig, und sie haben die Unterstützung von Jair Bolsonaro. Von Freitag an wird der Oberste Gerichtshof über die Abgrenzung und Bestimmung von indigenen Gebieten urteilen, was für die Rechte der Indigenen Völker entscheidend sein kann.

Der brasilianische Präsident befürwortet die wirtschaftliche Nutzung des Amazonasgebiets, will den bisher illegalen Goldabbau in indigenen Gebieten erlauben. „Also fühlen die Goldgräber sich jetzt sehr ermutigt“, sagt Apib-Koordinatorin Sônia Guajajara. Und sie wüssten, dass sie wohl nicht bestraft werden. Denn Umwelt- und Sicherheitsbehörden wurden gezielt geschwächt.

Vorerst an einem sicheren Ort

Auf die Frage, wo ein Ausweg für die Indigenen sein könnte, antwortet Sônia Guajajara: „Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht. Die Sicherheit muss garantiert werden, aber wie?“ Eigentlich sei das die Aufgabe des Staates, aber der habe sich zurückgezogen.

Die Munduruku gelten als eines der kriegerischsten Völker der Region. In diesem Kampf gegen die Goldgräber allerdings verließen Maria Leusa Munduruku und andere indigene Anführer mit ihren Familien erst einmal die Gegend und brachten sich an unbekannten Orten in Sicherheit.