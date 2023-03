Sie sei damals geschockt gewesen, sagt die 21-jährige Teilnehmerin über eine Rassismus-Erfahrungen in ihrer Jugend. Heute gibt sie sich selbstbewusst.

Berlin/Los Angeles (dpa) - Die Topmodel-Kandidatin Somajia hat in der am Abend ausgestrahlten Epiosde von «Germany's Next Topmodel» von Rassismus-Erfahrungen in ihrer Jugend berichtet. Einmal habe man sie daran hindern wollen, in einen Bus zu steigen und sie rassistisch beschimpft, sagte die 21-Jährige aus Bielefeld, deren Eltern aus dem westafrikanischen Togo stammen.

Sie sei damals geschockt gewesen. «Keiner hat was gesagt.» Heute wisse sie aber, wie sie mit rassistischen Übergriffen umgehe, sagte die junge Frau und ergänzte: «Das lasse ich nie wieder mit mir machen.»

Die neue Folge von Heidi Klums Casting-Show begann ausnahmsweise so, wie sie normalerweise endet: mit einer Entscheidung. Weil diese in der zweiten Episode der Staffel vor einer Woche wegen eines Unwetters am Strand buchstäblich ins Wasser gefallen war, wurde sie mit einwöchiger Verspätung nachgeholt. Die Kandidatinnen Melissa und Slata mussten nach einem kurzen Videodreh mit Klums Lieblingsfotografen Rankin gehen - bevor die Folge so richtig begonnen hatte.