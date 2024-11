«Queen of Halloween» wird Heidi Klum in den USA genannt. Als Wurm oder Pfau kam sie schon zu ihrer berühmten Party am Grusel-Feiertag in New York. Dieses Jahr wurde es außergewöhnlich außerirdisch.

New York (dpa) - Heidi Klum hat ihrem Spitznamen als «Königin von Halloween» alle Ehre gemacht - und trat bei ihrer berühmten jährlichen Party in New York als der Außerirdische E.T. ins Rampenlicht. Zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz - der bis auf einige Accessoires dasselbe Outfit trug - zeigte die Deutsche eine leuchtende Fingerspitze, wie das Vorbild aus dem Film-Klassiker von Steven Spielberg aus dem Jahr 1982.

Dazu bedeckte faltige, gräuliche Haut den gesamten Kostüm-Körper der 51-Jährigen - durch die Falten am Hals waren Klums Augen und Mund zu sehen. Die Bewegungen des riesigen Kopfes mit großen blauen Kulleraugen und beweglichem rosa Mund wurden nach Angaben der «New York Times» von einem Mitarbeiter ferngesteuert. Klum und Kaulitz verbrachten für die Transformationen in Aliens viele Stunden in der Maske.

Windel unter dem Kostüm

Und weil die Verkleidung so schwer auszuziehen sei, trug sie laut der Times darunter eine Windel für Erwachsene: «Vielleicht muss ich die Windel nie benutzen, aber so muss ich wenigstens nicht daran denken», so Klum.

Das Topmodel, das aus dem Rheinland stammt und in den USA lebt, sorgt jedes Jahr zu dem Brauchtumstag mit aufwendigen Verkleidungen für Aufsehen. Auch deshalb hat die in den USA lebende Klum Kultstatus erreicht und wird «Königin von Halloween» genannt. Ihre berühmte Halloween-Party am 31. Oktober schmeißt sie seit dem Jahr 2000. Nur 2020 und 2021 fiel ihr legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie aus.