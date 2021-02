Dutzende Maschinen warten bei Tarmac Aerosave am Fuße der spanischen Pyrenäen auf das Ende der Corona-Krise. Manchmal geht es dort zu wie im Computerspiel Tetris.

Wie eine Sammlung von Spielzeugflugzeugen stehen sie da, Dutzende Maschinen am Fuße der schneebedeckten Pyrenäen. Auf dem gigantischen Flugzeugparkplatz in Tarbes haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie Maschinen der unterschiedlichsten Gesellschaften angesammelt, die derzeit nicht gebraucht werden. Patrick Lecer von Tarmac Aerosave, das sich auf die Lagerung und Wartung von Flugzeugen spezialisiert hat, musste seither expandieren.

Auf Geländen bei Tarbes und Toulouse in Frankreich sowie im ostspanischen Teruel hatte Tarmac Aerosave bereits große Flächen, im Juni kam dann eine nahe des Flughafens Vatry im Osten Frankreichs dazu. Insgesamt kümmert sich das Unternehmen, der Marktführer in Europa, um 230 Flugzeuge. „Und die Warteliste ist noch immer lang“, betont Unternehmenschef Lecer.

Miniaturen an der Magnetwand

Als das Coronavirus vor einem Jahr den Flugverkehr nahezu zum Erliegen brachte, mussten die Fluggesellschaften viele ihrer Maschinen am Boden lassen. Als sich abzeichnete, dass dieser Zustand länger anhalten würde, beschlossen viele Airlines, ältere Maschinen schon früher als geplant aus dem Verkehr zu nehmen. Firmen wie Tarmac Aerosave haben sich auch darauf spezialisiert. Doch selbst das vorübergehende Abstellen erfordere Wartung und ständige Überprüfung der Elektronik, betont Sébastien Demouron, der die entsprechende Abteilung leitet.

Trotz des neuen Geländes bei Vatry hat das Unternehmen weiter Platzprobleme. „Du musst die Maschinen wie bei Tetris bewegen, um für jedes Flugzeug den richtigen Platz zu finden“, sagt Demouron in Anspielung auf das beliebte Computer-Puzzlespiel. In Tarbes gibt es eine Magnetwand, auf der Miniaturmodelle der einzelnen Maschinen-Typen hin- und hergeschoben werden, um die beste Ausnutzung zu erreichen.

150 neue Mitarbeiter

Tarmac Aerosave wurde 2007 von dem europäischen Flugzeugbauer Airbus, dem Triebwerkhersteller Safran und dem Recyclingunternehmen Suez gegründet, um die ersten Airbus-Modelle aus den 70er Jahren abzuwracken. Als Kunden auch darum baten, Maschinen abstellen und warten zu können, sah Tarmac Aerosave darin seine Chance.

Im Krisenjahr 2020 wurden 150 neue Mitarbeiter eingestellt, die Geschäftsführung rechnete mit einem Umsatzplus von 20 Prozent. Doch dazu kam es nicht: Bei den Wartungsverträgen brach der Umsatz laut Lecer um 40 Prozent ein. Bei der aufwendigen Unterhaltung von Maschinen würden viele Hersteller jetzt angesichts der ungewissen Zukunft der Branche sparen.

Ein Profiteur der Krise sei sein Unternehmen nicht, sagt Lecer. „Wir haben es geschafft, das Niveau von 2019 zu halten, vor allem dank unserer vier Säulen: Lagerung, Wartung, Übergang und Recycling.“ Derzeit blieben vor allem kleinere Wartungsarbeiten als Einnahmequelle, sagt der Leiter der dafür zuständigen Abteilung, Yannick Stefanelli.

90 Prozent Recyclingquote

Wenn ein Flugzeug irgendwann komplett aus dem Verkehr gezogen werde, würden mehr als 90 Prozent recycelt, berichtet Arthur Rondeau, der diese Arbeiten überwacht, stolz. Bei den meisten Flugzeugen dauere dies sechs bis sieben Wochen. Kunden würden bestimmte Teile entweder erneut einsetzen oder verkaufen. Der Rest der Maschine werde gereinigt und dann zerteilt.

Beim Thema Abwracken würde viele an Flugzeugfriedhöfe in den USA denken, wo Maschinen einfach in der Wüste stehengelassen würden, sagt Rondeau. „Wir stellen die Maschine komplett auf den Kopf und verwerten alles, was geht“, betont er. „Ich mag den Gedanken, dass sie hier ein schönes Ende finden“, sagt der Mechaniker Teddy Saves, während er einen Monitor aus einer A380 abschraubt.