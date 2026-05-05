Lange war es viel zu trocken, nun kann sehr viel Regen auf einmal fallen. Am Nachmittag liegen Warnungen für zahlreiche Regionen in Deutschland vor.

Offenbach (dpa) - Nach langer Trockenheit sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Gewitter und möglichen Starkregen für Teile Deutschlands voraus. Am Nachmittag lagen Warnungen vor markantem Wetter in zahlreichen Regionen vor: Die DWD-Karte zeigt ein Band über der Mitte Deutschlands von West nach Ost.

Möglich sei Starkregen zwischen 20 und 35 Litern pro Quadratmeter, die innerhalb von sechs Stunden fallen könnten, erklärt der DWD. Straßen und Überführungen könnten rasch überflutet werden. Im äußersten Westen gelten die Warnungen ab heute 16 Uhr. Warnungen vor markantem Wetter des DWD bedeuten Stufe 2 von 4.

Auch kräftige Gewitter mit Hagel und stürmischen Böen seien möglich, heißt es in der Vorhersage. Das gelte bis in die Nacht, in der sich das Geschehen Richtung Osten und Nordosten ausbreite: «Dabei gebietsweise Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in einer beziehungsweise um 40 Liter pro Quadratmeter in mehreren Stunden.» Insbesondere ab der Mitte bis zum Osten kann es demnach örtlich noch mehr regnen, die Details seien aber noch unsicher.