Hat ein 14-Jähriger seinen gleichaltrigen Freund getötet? Diese Frage beschäftigt viele Menschen nach einem Fall in Wunstorf. Die Ermittler hoffen auf mehr Klarheit, haben aber noch nicht viele Ergebnisse.

Wunstorf/Hannover (dpa) - Im Fall des toten 14-jährigen Jungen aus Wunstorf bei Hannover wird die Entscheidung über einen Haftbefehl gegen den gleichaltrigen Verdächtigen für den Nachmittag erwartet.

Der Beschuldigte werde dafür einem Jugendrichter beim Amtsgericht Neustadt am Rübenberge vorgeführt, sagte Can Türkay von der Staatsanwaltschaft Hannover. Ebenfalls noch für heute wird ein Obduktionsergebnis erwartet. „Noch liegen uns dazu aber keine Erkenntnisse vor“, sagte Türkay.

Nach einer mehrstündigen Suchaktion war am Mittwoch die Leiche des zuvor vermissten 14-jährigen Jungen in der Ortschaft Blumenau gefunden worden. Im Rahmen der Ermittlungen habe ein gleichaltriger Freund des Jungen gegenüber der Polizei angegeben, diesen getötet zu haben, hieß es. Der 14-Jährige wurde wegen des dringenden Tatverdachts festgenommen. Gegen den Teenager wird wegen Totschlags ermittelt.

Viele Fragen weiterhin offen

In dem Fall sind viele Fragen weiterhin offen. „Es ist noch zu früh für Details, wir stehen am Anfang der Ermittlungen“, hatte eine Polizeisprecherin aus der niedersächsischen Landeshauptstadt am Mittwochabend den Zwischenstand beschrieben. So gibt es zum Motiv eines möglichen Tötungsdelikts keine näheren Erkenntnisse, und die Ermittler erhoffen sich durch Vernehmungen möglichst rasch Klarheit.

Der Vater des Jungen hatte seinen Sohn am Dienstagabend als vermisst gemeldet, weil er nicht von einem Treffen mit einem gleichfalls 14-Jährigen aus Wunstorf nach Hause zurückgekommen war. Die Polizei ging zunächst von einem Vermisstenfall aus, bis der gleichaltrige Freund des Jungen erklärte, diesen getötet und versteckt zu haben.

Wie der Norddeutsche Rundfunk unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete, soll der Verdächtige die Tat über mehrere Monate geplant und einen Stein genutzt haben. Auch die „Bild“ berichtete von einer langen Vorbereitung und einem Stein als Tatwaffe. Die Staatsanwaltschaft Hannover machte dazu und zu weiteren Details zunächst keine Angaben. Nach Angaben der Ermittler sind sowohl das Opfer als auch der Verdächtige deutsche Staatsangehörige.

Trauerandacht in Schule des Opfers geplant

Hannovers Landesbischof Ralf Meister drückte am Mittwochabend sein Mitgefühl aus. Seine Gedanken und Gebete seien bei der Familie des toten Jugendlichen und bei dessen Schulgemeinschaft, hieß es in einer Mitteilung. In der Schule des toten Jugendlichen ist für Freitag eine Trauerandacht geplant. Seelsorger betreuten nach Angaben der Schulleitung die Schüler. Alle seien „entsetzt, fassungslos und unendlich traurig“.

Auch über die Kleinstadt hinaus löste der Fall Entsetzen aus und erinnerte viele Menschen an eine Tat in Salzgitter, wo im vorigen Sommer die 15 Jahre alte Anastasia getötet worden war. Seit wenigen Wochen steht ein 14-Jähriger in Braunschweig vor Gericht, weil er gemeinsam mit einem zur Tatzeit 13-Jährigen - und damit strafunmündigen - Mitschüler die Jugendliche heimtückisch ermordet haben soll.

Trotz der oft großen Emotionalität bei solchen Fällen verwies der Kriminologe Klaus Boers von der Universität Münster darauf, dass die Anzahl der Tötungsdelikte in Deutschland seit Jahren rückläufig sei. Das gelte auch für Gewalt von Jugendlichen und Heranwachsenden. Die Polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass schwere Gewaltdelikte mit minderjährigen Tatverdächtigen bundesweit rückläufig sind. Nach Auswertungen des Deutschen Jugendinstituts (DJI) hat sich die Zahl der Verdächtigen in der Altersgruppe der 14- bis unter 18-Jährigen zwischen 2008 und 2021 halbiert.