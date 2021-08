2,7 Kilometer lang ist die Haupteinkaufsstraße der bulgarischen Hauptstadt Sofia, der Witoscha Boulevard. Mit Filialen zahlreicher Luxusmarken zählt der Boulevard zu den teuersten Fußgängerzonen weltweit. Benannt ist sie nach dem Witoschagebirge vor den Toren Sofias. Ihren Namen – damals als Witoscha Straße – bekam sie 1883, kurz nach Gründung des modernen bulgarischen. War der Witoscha Boulevard zunächst mit einstöckigen Gebäuden bebaut, so entwickelte er sich in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts zu einer imposanten Handelsstraße. Nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft in Bulgarien wurde er erneut im Stil der 1930er Jahre wiederhergestellt. Das RHEINPFALZ-Handtuch geht in dieser Woche an Wilfried Radloff aus Ludwigshafen.