Die Königliche Basilika und Erzkathedrale der Heiligen Stanislaus und Wenzeslaus am Wawelhügel in Krakau, auch als Wawel-Kathedrale bekannt, wurde im Jahr 1000 geweiht und spiegelt die tausendjährige Geschichte der Diözese Krakau wider. Sie gilt als polnisches Nationalheiligtum, da sie Ort der Krönung und Eheschließungen der polnischen Monarchen war, als Grabstätte der meisten Könige Polens und deren Familien sowie der Bischöfe und Erzbischöfe Krakaus, einiger nationaler Helden und berühmter Künstler des Landes dient. Die Kathedrale befindet sich außerhalb der Altstadt von Krakau auf einer Kalksteinformation, dem sogenannten Wawelhügel, der sich etwa 25 Meter über dem linken Ufer der Weichsel erhebt. Sie ist Teil eines vielfältigen architektonischen Ensembles, das sich dort im Laufe der Jahrhunderte um die mittelalterliche Residenz der Herzöge und Könige von Polen entwickelt hat.