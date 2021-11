Sie ist ein Wahrzeichen der Hauptstadt Nordmazedoniens: Die Steinbrücke von Skopje überquert den Fluss Vardar. Sie lässt sich der osmanischen Architektur zuordnen, besitzt zwölf Bögen und wurde aus massiven Steinblöcken gebaut. Die Brücke ist 214 Meter lang und sechs Meter breit. Eine Brücke über den Vardar existierte schon im antiken Scupi, als erstmals die Römer an dieser Stelle die Fundamente legten. Im 15. Jahrhundert wurde sie dann stark ausgebaut und erhielt ihr heutiges Aussehen. Auftraggeber war Sultan Mehmed II., der die Brücke zwischen 1451 und 1469 errichten ließ. Seitdem wurde die Steinbrücke mehrere Male beschädigt. 1555 richtete ein starkes Erdbeben schweren Schaden an und zerstörte vier der Brückenpfeiler. 1944 entging sie nur knapp der Zerstörung durch die deutsche Wehrmacht. Fast 100 RHEINPFALZ-Leser konnten dieses Rätsel lösen; das Handtuch geht an Silke Lelle aus Queidersbach im Landkreis Kaiserslautern.