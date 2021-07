„Alte Dame“ wird sie von den Menschen in der Stadt genannt – die Standseilbahn ist eines der Wahrzeichen von Zagreb. Sie verbindet die Unter- (Donji Grad) mit der Oberstadt (Gornji Grad). Dabei überwindet sie auf einer Länge von 66 Metern einen Höhenunterschied von 30,5 Metern und ist damit eine der kürzesten öffentlichen Verkehrs-Standseilbahnen der Welt. Die „Uspinjača“ wurde am 23. April 1893 in Betrieb genommen. Zunächst wurde sie mit Dampfmaschinen, seit 1934 wird sie mit elektrischen Motoren betrieben. Zagreb, Kroatiens Hauptstadt im Nordwesten des Landes, ist die einzige Millionenstadt Kroatiens. Charakteristisch ist die österreichisch-ungarische Architektur aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Gewinner des RHEINPFALZ-Handtuchs ist in dieser Woche Martin Kamp aus Bad Dürkheim.