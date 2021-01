Als die Golden Gate Bridge am 27. Mai 1937 für den Fußgängerverkehr und einen Tag später auch für Fahrzeuge geöffnet wurde, war sie mit 2737 Metern die längste Brücke der Welt. 200.000 Menschen kamen damals, um das moderne Weltwunder, das den Eingang zur Bucht von San Francisco überspannt, zu bestaunen. Die Brücke, die wir in unserem Bilderrätsel suchten, ist das Wahrzeichen der Region im Norden Kaliforniens und für viele neben der Freiheitsstatue von New York das Symbol für die Vereinigten Staaten. Gestrichen ist sie in „International Orange“, einem Farbton mit 69 Prozent Magenta, sechs Prozent Schwarz und einem hohen Gelbanteil, der ausschließlich für die Golden Gate Bridge verwendet werden darf. Ausgewählt wurde er auch wegen der Ähnlichkeit mit dem Rostton. Der charakteristische Farbton der Golden Gate Bridge ist also auch eine Rostschutzfarbe, denn die salzige Meeresluft setzt der Hängebrücke wesentlich stärker zu als Erdbeben oder der Verkehr.

Dass die Sonne über der Golden Gate Bridge aufgeht, haben einige der 78 Teilnehmer vermutet. Aber auch die Tower Bridge in London, die Brooklyn Bridge in New York, die Pylonbrücke über den Ludwigshafener Bahnhof und der Speyerer Dom wurden genannt. Der Gewinn geht an Ron Scherer aus Ludwigshafen.