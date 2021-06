„Warme Quelle“ bedeutet der Name der georgischen Hauptstadt Tbilissi. Er spielt an auf das bis zu 46,5 Grad heiße, kohlensäurehaltige Schwefel-Quellwasser, das dort aus der Erde tritt und seit Jahrhunderten in Badehäusern genutzt wird. Der in Deutschland und nur noch wenigen anderen Ländern gebräuchlichere Name Tiflis wurde vor dem 13. Jahrhundert in Russland gebraucht, von deutschen Kartografen übernommen und später von Marco Polo verwendet. Der Kaukasus-Staat an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien spiegelt eine wechselvolle und komplizierte Geschichte und befand sich zeitweise unter persischer und russischer Herrschaft. Etwa ein Viertel der knapp vier Millionen Georgier lebt in der Hauptstadt. Einen guten Überblick über das Labyrinth von Tiflis’ kopfsteingepflasterter Altstadt bietet eine Seilbahnfahrt zur Nariqala-Festung aus dem dritten Jahrhundert. Erkannt hat das auf unserem Rätselbild unter anderem Björn Heinrich aus Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis), an den dieses Mal das RHEINPFALZ-Handtuch geht. |rhp