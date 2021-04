Mit einer Fläche von 12.000 Quadratkilometern (das entspricht etwa der doppelten Größe der Pfalz) ist der Salar de Uyuni in Bolivien die größte Salzpfanne der Erde – und das auf einer Höhe von 3660 Metern. Entstanden ist die bis zu 30 Meter dicke Salzkruste vor über 10.000 Jahren durch das Austrocknen des Paläosees Tauca.

In der Trockenzeit zeigt die Salzwüste ihr einzigartiges Bienenwabenmuster. In der Regenzeit von November bis April werden zehn Milliarden Tonnen Salz von einer dünnen Wasserschicht überzogen. Mit gleißender Helligkeit am Tag und sehr kalten Nächten ähnelt der Salar de Uyuni äußerlich einem zugefrorenen See. Er ist so gut wie frei von jeglicher Art von Lebewesen, aber Brutplatz einiger nur in Südamerika vorkommender Flamingo-Arten.

