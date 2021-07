Erschaffen wurde die Skulptur Sonnenfahrt (isländisch: Sólfar, englisch: The Sun Voyager) zum 200. Geburtstag der isländischen Hauptstadt Reykjavík. Sie befindet sich an der nördlichen Küstenstraße Sæbraut und sollte ursprünglich Richtung Sonnenuntergang zeigen. Nach mehreren Planänderungen wurde sie mit Einverständnis des Künstlers Jón Gunnar Árnason (1931–1989) an ihrem endgültigen Standort nach Norden zeigend installiert; am 18. August 1990 zum Stadt Jubiläum wurde sie enthüllt. Aus Edelstahl bestehend, ähnelt sie einem Wikingerschiff und gehört zu den meist fotografierten Kunstwerken Reykjavíks. Unterschiedliche Licht- und Wetterverhältnisse sorgen für Abwechslung. Bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang scheint das Metall zu glühen. Reykjavík ist mit knapp 130.000 Einwohnern die größte Stadt Islands; in der Stadt am Atlantik wohnen etwa 37,3 Prozent der Bevölkerung des Landes. Gewinner des RHEINPFALZ-Handtuchs in dieser Woche ist Wolfgang Jung aus Kaiserslautern.