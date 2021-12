Die älteste ununterbrochen benutzte künstliche Wasserstraße in Nordamerika ist der 1832 eröffnete Rideau Canal in der kanadischen Provinz Ontario. Er verbindet auf einer Länge von 202 Kilometern die Hauptstadt Ottawa am Ottawa-Fluss mit der Stadt Kingston am Ontariosee. In der Wasserstraße sind längere ausgebaute Abschnitte auf dem Rideau River und dem Cataraqui River enthalten, ebenso verschiedene Seen. Nur rund 19 Kilometer sind künstlich angelegt. Im Winter, wenn der Kanal zufriert, ist ein 6,4 Kilometer langer Abschnitt im Stadtzentrum von Ottawa (unser Bild) offiziell die weltweit größte Anlage für Schlittschuhlaufen. Erkannt hat dies unser Leser Manfred Relle aus Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis). An ihn geht in dieser Woche das RHEINPFALZ-Handtuch.