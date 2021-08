Bunte Häuser in einer kleinen Bucht, eine hübsche Filmkulisse und die Möglichkeit, im türkisfarbenen Meer zu baden: Popeye Village ist eine Kulissenstadt auf Malta, die der Regisseur Robert Altman für den Film „Popeye – Der Seemann mit dem harten Schlag“ mit US-Schauspieler Robin Williams aufbauen ließ. Der Ort befindet sich westlich der Stadt Mellieħa im Nordwesten am Ufer der Anchor Bay. Mit dem Bau wurde 1979 begonnen, und es dauerte etwa sieben Monate, bis Popeye Village mit 19 Holzhäusern, Wegen und Hafenanlagen fertiggestellt war. Der Ort blieb nach dem Filmdreh erhalten, wurde ausgebaut und wird heute als Freizeitpark genutzt. Der Park ist täglich geöffnet und bietet neben den charakteristischen Häusern auch Shows und Bootstouren auf der Anchor Bay. In einigen Häusern sind verschiedene Requisiten des Films ausgestellt. Im Kino mit etwa 40 Sitzplätzen in der Ortsmitte informiert ein Film über den Kulissenbau und den Filmdreh. Das RHEINPFALZ-Handtuch geht in dieser Woche an Martina Boellinger aus Landau.