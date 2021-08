Ungarns Hauptstadt Budapest entstand 1873 durch die Zusammenlegung der zuvor selbstständigen Städte Buda und Óbuda, beide westlich der Donau, sowie Pest östlich der Donau. Das direkt am Donauufer gelegene Parlament ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Als Vorbild diente der Sitz des britischen Parlaments in London, der Palace of Westminster. Erbaut wurde das Gebäude zwischen 1885 und 1904 im neogotischen Stil. Es hat eine Länge von 268 und eine Breite von 123 Metern. Mit seiner Höhe von 96 Metern ist es zusammen mit der St.-Stephans-Basilika das höchste Gebäude Budapests. Es besitzt zehn Innenhöfe, 27 Eingänge, 29 Treppenhäuser, 691 Räume und 365 Türmchen. Da die Sommer in Budapest relativ heiß werden können, erdachte sich der Architekt des Parlaments eine besondere Art von Klimaanlage: Man platzierte zwei Springbrunnen vor dem Gebäude, unter denen man verborgene Öffnungen anbrachte. Diese Öffnungen dienten der Luftzufuhr und der Luftzirkulation. Dazu liefen Tunnel von den Brunnen bis in das Parlament und lieferten so die wassergekühlte Frischluft bis in die Sitzungssäle. Später wurden einige der Tunnel allerdings zugemauert. Die verbliebenen offenen Luftkanäle werden auch heute noch genutzt, so werden an heißen Sommertagen hier große Mengen an Eis deponiert, um die Räume des Parlaments zu kühlen.

