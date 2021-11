Eine der Hauptsehenswürdigkeiten der westukrainischen Stadt Lwiw ist die Nationaloper. Das Gebäude ist das Ergebnis eines 1895 abgehaltenen Architekturwettbewerbs, den der polnische Architekt Zygmunt Gorgolewski für sich entschied. Er schlug vor, das Theater im früheren Sumpfland des Poltwa-Flusses zu errichten. Beendet wurde der Bau, der sich an der Wiener Hofoper orientiert, im Jahr 1900. Das prächtige Interieur ist mit mehrfarbigem Marmor, Fresken, Ornamenten, Statuen und Reliefs ausgestattet. Das Auditorium für 1070 Zuschauer ist in Lyraform gehalten und ebenfalls reich geschmückt, der Eiserne Vorhang zeigt ein Panorama der damals österreichischen Stadt Lemberg zur Zeit der Erbauung des Theaters. Erkannt hat die Nationaloper in Lwiw Ute Boyer in Wörth; sie gewinnt in dieser Woche das RHEINPFALZ-Handtuch.