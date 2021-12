Sie war eine der bedeutendsten Städte der klassischen Maya-Periode vom dritten bis zum neunten Jahrhundert und ist eine der am besten erforschten Maya-Städte: die antike Stadt Tikal in den Regenwäldern des Petén im nördlichen Guatemala. Die ersten Siedlungsspuren reichen ins erste Jahrtausend vor Christus zurück. Im zweiten Jahrhundert begann dann die eigentliche städtische Entwicklung mit der Errichtung von Tempeln, Stelen und Palast-Komplexen. Ein erster Höhepunkt wurde im fünften Jahrhundert erreicht, als eine mächtige Herrscherdynastie einen Kleinstaat nach dem anderen in der Nachbarschaft unterwarf und zu Vasallenkönigreichen machte, woraus ein langjähriger Konflikt mit dem mächtigen Nachbarstaat Calakmul entstand. Einen zweiten Höhepunkt erlebte Tikal im achten Jahrhundert, nachdem Calakmul besiegt worden war. Im frühen neunten Jahrhundert schwand die Macht von Tikal, die Bautätigkeit hörte auf. Spätestens im zehnten Jahrhundert war die Stadt vollständig verlassen. Erkannt haben das überraschend viele RHEINPFALZ-Leser; unser Handtuch geht an Lucio Bauer aus Schönau im Landkreis Südwestpfalz.