Sie ist Metropolitansitz der Moldauisch-Orthodoxen Kirche: die Kathedrale der Geburt des Herrn in der moldauischen Hauptstadt Chisinau. Sie wurde in den Jahren 1830 bis 1836 auf Initiative des Metropoliten von Bessarabien Gavril Banulescu-Bodoni erbaut und am 13. Oktober 1838 geweiht. Im Juni 1941 wurde sie stark von Bomben getroffen. Die Restaurierung begann im September darauf. Abgeschlossen wurde sie erst in den 50er Jahren. In der Nacht auf den 23. Dezember 1962 wurde im Auftrag der Stadtverwaltung von Chisinau der Glockenturm gesprengt. Im Gebäude der Kathedrale fanden nun keine Gottesdienste mehr statt, stattdessen wurde es als Ausstellungshalle des Ministeriums für Kultur der Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik genutzt. Die Rückwidmung als Sakralbau erfolgte in den Jahren 1989 bis 1991. 1997 wurde der neue Glockenturm fertiggestellt, der sich jedoch leicht von dem ursprünglichen unterscheidet. Kein Problem war die Lösung des Bilderrätsels für RHEINPFALZ-Leser Gerhard Mühleisen aus Dudenhofen, an den das RHEINPFALZ-Handtuch geht.