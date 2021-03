Sie gehören zu den Sieben Weltwundern der Natur.

An der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien befinden sich die Wasserfälle des Flusses Iguazú. Die Iguazú-Wasserfälle bestehen aus 20 größeren sowie 255 kleineren Wasserfällen auf einer Ausdehnung von 2,7 Kilometern. Einige sind bis zu 82 Meter, der Großteil ist 64 Meter hoch. Da die meisten Fälle in Argentinien liegen, bietet sich der bessere Panoramablick von der brasilianischen Seite aus. Die Nationalparks beiderseits der Wasserfälle wurden 1984 (Argentinien) und 1986 (Brasilien) in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen. 2011 erhielten sie den Status eines der Sieben Weltwunder der Natur.

