Ein honiggelber Triumphbogen : Das steinerne Monument wurde im damaligen Bombay von 1911 bis 1924 errichtet zur Erinnerung an den Besuch von König Georg V und Königin Mary. Das Herrscherpaar betrat in der wichtigsten Hafenstadt des Subkontinents 1911 erstmals indischen Boden. Das Gateway (deutsch: Tor, Portal, Zugang) überragt die Schiffe im Hafen und heißt Ankömmlinge willkommen. Heute dient das 50 Meter breite und 26 Meter hohe Bauwerk in Ufernähe noch als Empfangsort für offizielle Anlässe, ist aber vor allem ein beliebter Treffpunkt, Wahrzeichen der Metropole mit 15 Millionen Einwohnern und eine Touristenattraktion. Gelber Basalt diente als Baumaterial, die Wände sind aufwendig verziert, vier Türme rahmen das Gebäude ein. Etwa 100 Leser waren dieses Mal auf der richtigen Fährte. Das RHEINPFALZ-Handtuch geht an Birgit Potthoff-Karl aus Grünstadt.